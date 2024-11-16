Katar'la 'belgesiz' taşımacılık

Türkiye ile Katar arasında imzalanan 8 anlaşmadan biri de uluslararası karayolu yolcu ve eşya taşımacılığını kapsıyor. Söz konusu iş birliğini değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Katar ile imzalanan ulaştırma anlaşmasının sadece iki ülkenin kara yolu taşımacılığını geliştirmekle kalmayıp lojistik sektöründe standartların da yükseltilmesine katkı sağlayacağını bildirdi. Anlaşma kapsamında, düzenli ve arızi taşımacılık hizmetleri ile transit taşımacılık faaliyetlerinin destekleneceğini kaydeden Uraloğlu, “Bunun yanı sıra, ikili taşımacılık faaliyetleri geçiş belgesi sisteminden muaf tutulacak. Üçüncü ülkelere yönelik taşımacılık faaliyetleri ise geçiş belgesi sistemine tabi olacak ve gerekli belgelerin sayısı ile koşulları Karma Komisyon tarafından belirlenecek” açıklamasında bulundu.





HEDEFİMİZ ULAŞIM EKOSİSTEMİ KURMAK

Anlaşmanın uluslararası taşımacılık güvenliği ve çevre standartlarını da kapsadığını kaydeden Uraloğlu, “Bozulabilir ve tehlikeli yüklerin taşınması uluslararası standartlara uygun ekipman ve yöntemlerle gerçekleştirilecek. Ayrıca, taraflar, ulusal mevzuatlarındaki değişiklikler ve trafik kurallarına uyum gibi konularda düzenli bilgi paylaşımı yapacak” dedi. Uraloğlu, “Amacımız deneyim paylaşımını artırmak ve uluslararası standartlara uygun bir taşımacılık sistemi oluşturmak. Anlaşma ile iki ülke arasında ve üçüncü ülkelere transit olarak kara yoluyla yolcu ve eşya taşımacılığının geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE DAHA GÜÇLÜ BİR AKTÖR OLACAK

İmzalanan anlaşmanın Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ortaklığı güçlendireceğini belirten Uraloğlu, bu iş birliğinin iki ülke halkları arasında ekonomik ve lojistik bağları daha da ileri taşıyacağını vurguladı. Uraloğlu, şöyle konuştu: “Türkiye’nin uluslararası lojistik ağlarda daha güçlü bir aktör olmasına katkı sunacak bu anlaşma sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel ilişkilerimizi de ileri taşıyor. Katar ile yürüttüğümüz stratejik ortaklık bölgemizin refahına katkı sunacak.”





KARMA KOMISYON KURULUYOR

Katar ile Türkiye’nin ulaşım sektörünün sorunlarını çözüme kavuşturmak adına karma komisyon oluşturacağı bilgisini paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Komisyon, iki ülke arasında taşımacılık sektöründeki gelişmeleri izleyerek sorunlara çözüm üretecek ve iş birliğini daha da ileriye taşımak için çalışacak” diye konuştu.



