Katil İsrail istedi: Bitcoin şirketi Binance Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu! Soykırım destekçisi şirkete boykot başlatıldı

Terör devleti İsrail, Gazze’de işgal ve soykırımını her geçen gün dozunu artırarak devam ederken, uluslararası arenada da Filistin'e yönelik siyasi ve ekonomik baskısını sürdürüyor. Siyonist lobinin son hamlesi ise şoke etti.
Filistinli vatandaşların hesaplarını dondurdu
Youssef tarafından paylaşılan resmi belgede, Terörle Mücadele Kanunu'na göre bir kişinin mal varlığına el konulması kararının olduğu görüldü.
- Savunma Kuvvetleri'ne ait belgede"Savunma Bakanı'nın yetkisi doğrultusunda bu kişilerin kripto para cüzdanlarına el konulmuştur. El koyma kararının gerekçesi, söz konusu cüzdanlarda bulunan kripto paraların bir terör örgütü tarafından transfer edilmesi ve terör suçu işlemek için kullanılmasıdır. İddiaların incelenmesi sonucunda, el koyma kararının geçerli olduğu ve mal varlıklarının müsadere edileceği belirtilmiştir"ifadelerine yer verildi.
İtirazları bile kabul etmiyor
Lübnan ve Suriye gibi ülkelerini de etkileyecek
Youssef, Binance'in bu hamlesinin sadece Filistin'i değil, Lübnan ve Suriye gibi bölge ülkelerindeki kullanıcıları da etkileyebileceği uyarısında bulundu.
Kullanıcıları İsrail polis sitesine yönlendiriyor
Binance'nin bir kullanıcısına gönderdiği mesajda şu ifadeler yer alıyor:
"Lütfen hesabınızın dondurulduğunu ve şu anda kolluk kuvvetleri tarafından soruşturma altında olduğunu unutmayın. Dava hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen sorumlu memur ile iletişime geçin: E-posta: cybercrime24x7@police.gov.il Dava Referans Numarası: WV595-23"
Ancak verdikleri mail adresini aratınca İsrail Polisinin sitesine gittiği görülüyor.
Parasına el konulan kişi ile Binance müşteri temsilcisi arasında geçen konuşma ise şöyle:
- Kullanıcı:Bu İsrail e-posta adresi mi?
- Binance temsilcisi:Binance, daha önce sağladığımız bilgiler dışında başka bir bilgiye sahip değil. Sorumlu memurun tüm bilgilere sahip olduğunu ve size yanıt vermesi için kendisiyle iletişime geçmenizi ve biraz zaman tanımanızı tavsiye ediyoruz.
Binance'den açıklama
Konuyla ilgili olarak Binance yetkilileri ve CEO'sundan açıklama geldi. Şirket, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) talebi üzerine bu adımı attığı yönündeki iddiaları reddederken, yalnızca yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı sınırlı sayıda hesaba kısıtlama getirdiğini açıkladı.
Tepkiler çığ gibi
Boykot zarara uğratabilir
- Filistin vatandaşlarının dondurulan hesapları nedeniyle Bitcoin yeni güne yüzde 8’lik düşüşle başladı. Ayrıca birçok alt coin'de de ciddi düşüşler yaşandı.