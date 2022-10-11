Ekonomi Kışlık doğal gazı garantiye aldık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kışlık doğal gazı garantiye aldık

Türkiye enerji krizinin ortasında daha önce attığı adımlar sayesinde gaz tedarikini garantiye almayı başardı. Uzun yıllardır atılan planlı adımlar sonucunda önemli oranda kaynak çeşitliliği sağlanmış oldu.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Kışlık doğal gazı garantiye aldık
​Kışlık doğal gazı garantiye aldık.

Yaklaşan kış mevsimi öncesinde, doğal gaz arz güvenliğini garantiye almaya çalışan Avrupa ülkeleri, arka arkaya tasarruf tedbirleri açıklıyor. Küresel enerji krizi ortamında tedbirlerini çok önceden alan Türkiye ise depolarını doldurup yenilenen anlaşmalarıyla kışa hazırlıklı giriyor. Türkiye gazda biten kontratları yenilerken, yeni LNG anlaşmaları da yaptı. Tuz Gölü ve Silivri yer altı doğal gaz depolarında yüzde 100 doluluğa ulaşıldı. 2002'de 92 milyon metreküp olan günlük doğal gaz giriş kapasitesi 362 milyon metreküpe çıktı. Daha önce hiç gaz alışverişinin yapılmadığı Umman ile doğal gaz ve yenilenebilir enerjide iş birliği yapıldı.

KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ MARATONU

Türkiye enerji kaynaklarının çeşitlendirilmek adına farklı pazarlarda da yoğun bürokrasi çalışmaları yürüttü. Orta Doğu’daki stratejik ortaklardan Katar ile gelecek yıllarda enerji iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Yine Endonezya ile görüşmeler sürüyor. Türkiye’nin Uzak Asya’daki enerji partneri olarak belirlenen Malezya ile ortaklaşa gaz ve petrol arama imkanlarının değerlendirilmesi çalışmaları yürütülüyor. Avrupa’nın en büyük ekonomisi ve en fazla enerji tüketen ülkelerinden olan Almanya ile yenilenebilir enerjide fikir alışverişi gerçekleştiriliyor. Uluslararası yenilenebilir enerji şirketleriyle Türkiye’ye yatırım imkanları çok sık görüşülüyor.

Diplomasi turuna çıkıyor

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yurt dışında yoğun enerji diplomasisini sürdürüyor. Dönmez bu hafta, Berlin’deki Türk-Alman Enerji Forumu’nda yeşil hidrojen alanında iş birliği için bir protokol imzalayacak. Almanya'nın ardından Moskova'ya geçecek. Fatih Dönmez burada, başta doğal gaz olmak üzere enerjinin çeşitli başlıklarıyla ilgili bir dizi temaslarda bulunacak ve üst düzey yetkililerle görüşecek.

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