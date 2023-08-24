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Ekonomi

Memur zammı ‘hakem'e kaldı

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam görüşmelerinde kamu yöneticileri ve sendikalar anlaşamadı. Hakem Heyeti'ne kalan son karar için Memur-Sen'in yarına kadar başvuru yapması gerekiyor. Kamu tarafı 2024 yılı için yüzde 15+yüzde 10, 2025 yılı için yüzde 6+yüzde 5 önerisi dışında yeni bir teklifte bulunmadı.

Mehmet Güney
04:00 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

Hükümet ile Memur-Sen arasında 1 Ağustos’ta başlayan 2024-2025 yıllarını kapsayan ve milyonlarca memur-memur emeklisini ilgilendiren zam pazarlığında en uzun pazarlık önceki gün yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan toplantıdan uzlaşma çıkmadı. Memur ve memur emeklisine zamda son söz hakem heyetine kaldı.


341 MADDEDE KISMEN ANLAŞMA SAĞLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve diğer 11 hizmet kolu genel başkanı ile başlayan görüşmeler gece saat 04.00’da tamamlandı. Uzun pazarlıkta 11 hizmet kolunda 291, kamu çalışanların genelinde ise 50 madde toplam 341 madde üzerinden anlaşma sağlandı, ancak zam oranı dahil mutabakata varılamayan konular hakem heyetine gidecek.


HÜKÜMET YENİ TEKLİFTE BULUNMADI

Kamu işveren heyeti, 17 Ağustos’ta yaptığı ve ilk teklifine göre iki puanlık artışa gittiği ikinci önerisinde 2024 yılı için yüzde 15 + yüzde 10, 2025 yılı için yüzde 6 + yüzde 5 önerisi dışında yeni bir teklifte bulunmadı. Memur-Sen’in 25 Ağustos’a kadar hakem heyetine başvurması gerekiyor. En geç 31 Ağustos'ta sonuçlanacak kamu görevlileri hakem kurulu kararı kesin ve bağlayıcı olacak.


#memur
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#Hakem Heyeti
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