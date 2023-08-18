Memura ocakta yüzde 43 zam

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen üçüncü kez bir araya geldi. Işıkhan, iki yıl uygulanacak maaş zammında iki puan artış içeren ikinci teklifini dün sundu. Böylece 2024'ün ilk altı ayı için yüzde 14’lük teklif yüzde 15, ikinci altı ayı için önerilen yüzde 9’luk öneri yüzde 10’a yükseltildi.

KÜMÜLATİF ARTIŞ YÜZDE 57’Yİ BULDU

Bakan Işıkhan, “Kamu İşveren Heyeti olarak, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 artış olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda, kamu personelimize yüzde 43'ü bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönem zammıyla birlikte kümülatif artış yüzde 57'yi bulmaktadır. Bu ikinci teklifimizi paydaşlarımızın değerlendirmesine sunuyorum. Sürecin bugün bitmediğini ve devam edeceğini de tekrardan hatırlatmak isterim" diye konuştu. Hükümet, geçen haftaki ikinci tur görüşmede ilk teklifini ilk yıl için yüzde 14+9 ve ikinci yıl için 6+5 olarak açıklamıştı. Son teklifle ilk yılda 1+1’er puanlık artışa gidilirken, ikinci yıl oranları ise korundu.

HAKEM KURULU DEVREYE GİRECEK

23 Ağustos’a kadar uzlaşma sağlanamazsa Hakem Kurulu için süreç başlayacak. Hakem Kurulu’nun 5 gün içinde kararını açıklaması gerekiyor. Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Memura hac izni

Sosyal haklara ilişkin çok sayıda teklif maddesi bulunduğunu belirten Bakan Işıkhan, “Müzakerelerle geldiğimiz nokta üzerinde uzlaşacağımız çok sayıda maddemiz bulunduğunu göstermektedir. Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilere 3600 ek gösterge için yetkili konferedasyonla birlikte çalışma yapacağız. Belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. Görevde yükselme sınavlarının belli süre ve düzenli aralıklarla yapılması için çalışmaları sürdüreceğiz. Hac izni ve TOKİ konutlarında evi olmayanlara öncelik verilmesi konusunda da istişare içinde bulunacağız” diye konuştu.







