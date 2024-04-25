Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adım: Zorunlu karşılıklara uygulanacak faizi yükseltti

EN YÜKSEK ORAN YÜZDE 40'I BULDU
Böylece belirlenen koşulları yerine getiren bankaların tesis edilen zorunlu karşılık tutarı için alabileceği en yüksek faiz KKM hesaplarında yüzde 30, TL mevduat hesaplarında yüzde 40 oldu.
ÜÇ AYDA BİR FAİZ UYGULANIYOR
TCMB 5 Şubat'taki basın duyurusunda, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına 3 ayda bir faiz uygulanacağını belirtmişti.