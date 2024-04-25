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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adım: Zorunlu karşılıklara uygulanacak faizi yükseltti

Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla yeni bir hamlede daha bulundu. Banka TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faizi yükselttiğini açıkladı.

Kenan Biter
14:58 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:08 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre
, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL'ye geçiş oranına göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 60'ı, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlendi.

EN YÜKSEK ORAN YÜZDE 40'I BULDU


Böylece belirlenen koşulları yerine getiren bankaların tesis edilen zorunlu karşılık tutarı için alabileceği en yüksek faiz KKM hesaplarında yüzde 30, TL mevduat hesaplarında yüzde 40 oldu.


ÜÇ AYDA BİR FAİZ UYGULANIYOR


TCMB 5 Şubat'taki basın duyurusunda, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına 3 ayda bir faiz uygulanacağını belirtmişti.




#TCMB
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#TL
#Mevduat
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