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Merkez’den Türk lirasına yeni destek: Dövizde kalmak daha masraflı

Merkez Bankası, Liralaşma stratejisi kapsamında bankaların menkul kıymet tesis oranını yüzde 3'ten yüzde 5'e güncelledi. Banka ayrıca, dönüşüm oranı yerine 2023 başından itibaren TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını esas alan menkul kıymet tesisi uygulamasına geçecek.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Merkez’den Türk lirasına yeni destek: Dövizde kalmak daha masraflı
Merkez Bankası'ndan TL’ye bir destek daha.

Merkez Bankası’ndan Liralaşma politikasına bir destek daha geldi. Merkez Bankası, Liralaşma stratejisi kapsamında bankaların menkul kıymet tesis oranını yüzde 3'ten yüzde 5'e güncelledi. Bankanın Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.

DÖVİZDE KALMAK DAHA MASRAFLI

Merkez Bankası, Aralık 2021’de döviz mevduatından TL mevduata dönüş için bankalara koyduğu hedefi sıkılaştırdı. Yeni düzenlemeye göre; 2023 başından itibaren Türk Lirası mevduat oranının toplam mevduat içindeki payı yüzde 50 ila yüzde 60 arasında olan bankalar, hedefi aşan miktarın yüzde 2’si kadar Merkez Bankası’nda menkul kıymet bulunduracak. Türk Lirası mevduat oranı toplam mevduat içindeki payı yüzde 50’nin altında kalan bankalar için ise bu oran yüzde 5-7 arasında olacak. Daha önceki tebliğde yüzde 50 hedefinin altında kalan bankalar için menkul kıymet tesis oranı yüzde 3 olarak uygulanıyordu.

Yapılan değişikliklere ilişkin Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, bankanın geçen yılın aralık ayında Liralaşma stratejisi kapsamında yabancı para mevduattan Türk Lirası mevduata dönüşümü desteklemeye başladığı ve Türk Lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde önemli bir adım attığı hatırlatıldı.

BANKALAR UYUM SAĞLAMAYA BAŞLADI

Devreye alınan bu uygulama neticesinde banka bilançolarındaki Türk Lirası payı artarken, bankaların fonlama vadesinin uzadığı aktarılan açıklamada, “Uygulama banka bilançolarını güçlendirerek finansal istikrarı desteklemiştir. Bu zaman zarfında bankalar TCMB tarafından 2021 sonunda belirlenen dönüşüm hedeflerini gerçekleştirmiş ve Liralaşma stratejisi kapsamında başlatılan Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi uygulamasına uyum göstermiştir. Söz konusu Menkul Kıymet Tesisi uygulamasında yapılan değişiklik ile menkul kıymet tesis oranı yüzde 5 olarak güncellenmiştir. Dönüşüm oranı yerine 2023 başından itibaren Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payını esas alan hedeflere göre menkul kıymet tesisi uygulamasına geçilmektedir” denildi.

Açıklamada, yılın geri kalanında ve 2023'te de Liralaşma stratejisi kapsamında adımlar atılmaya devam edileceği vurgulandı.

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