Merkez’e finansçı başkan

Perşembe günü yaptığı beklenmedik yükseklikteki faiz artışıyla herkesi şaşırtan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, görevden alındı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağbal’ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Ağbal’ın dört aylık başkanlığı döneminde yaptığı 875 baz puanlık artışla yüzde 19’a çıkardığı yüksek faizin ağır yük nedeniyle yeni başkan Şahap Kavcıoğlu’nu zor bir görev bekliyor.

AĞBAL İKİ KATINA ÇIKARDI

Ağbal; 7 Kasım 2020’de göreve gelmesinin ardından Para Politikası Kurulu kasım ayında 475 baz puan, aralıkta 200 baz puan ve son olarak da geçen hafta 200 baz puan olmak üzere toplamda 875 buz puanlık faiz artışı yaptı. Yüzde 10,25’ten yüzde 19’a çıkarılan gösterge niteliğindeki politika faizi, işletmeler ile bireylerin finansmana erişimini neredeyse imkânsız hale getirdi.

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ÖNCELİK TAHRİBATI ONARMAK OLACAK

Koronavirüs salgınına karşı alınan kısıtlama tedbirlerinin işletmeler ve hane halkı gelirinde neden olduğu tahribatı onarmak için Merkez Bankası’nın yeni dönemde büyüme ve istihdamı destekleyen politikalar gütmesi bekleniyor. Finansçı bir geçmişe sahip olan Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Ocak 2019’dan bu yana yazarlık yaptığı Yeni Şafak’taki köşe yazılarında; Türkiye yıllardır enflasyon, faiz ve kurun birbirine olan etkisi yüzünden bir türlü ekonomide istediği sonuçları alamadığını sıkça vurguladı.

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SICAK PARA ÇEKME POLİTİKASINI ELEŞTİRİYOR

Türkiye’nin rekabetçi bir kur politikasına sahip olması gerektiğini dile getiren Kavcıoğlu, Türkiye’ye gelen sıcak paranın kısa vadede sorunları çözse de uzun vadede büyük ekonomik yaralar açtığını vurguladı. Kavcıoğlu, yazılarında yüksek faizin enflasyonu artırıcı etkisine de dikkat çekiyor.

Ağbal taleplere kulak tıkadı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu perşembe günkü toplantısında, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19’a çıkartmıştı. 83 milyon vatandaşın şikâyet ettiği yüksek finansman maliyetlerine rağmen, piyasanın 100 baz puanlık beklentini de aşan bir faiz artışı yapan Naci Ağbal, iş dünyası başta olmak üzere ülkedeki ekonomik paydaşlarının tepkisini çekti.

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Naci Ağbal

Prof. Dr. Kavcıoğlu kimdir?

Merkez Bankası’nın yeni başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu da, selefi Naci Ağbal gibi Bayburtlu. 23 Mayıs 1967 Bayburt doğumlu olan Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü'nü bitirdi. Kavcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü'nü, Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra İngiltere Hastings College’ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Kavcıoğlu, Esbank TAŞ’de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası’nda İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

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2 YILDIR YENİ ŞAFAK'TA YAZIYORDU

Ocak 2019’dan bu yana Yeni Şafak’ta köşe yazarlığı yapan Kavcıoğlu’nun ‘Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi’ ve ‘Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi’ adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi var. Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır. Kavcıoğlu, 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Bayburt milletvekili seçilmişti.

Yüksek faiz düşük kur politikası kaybettirdi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun Yeni Şafak’taki yazılarında; nasıl bir politika izleyeceğine dair önemli işaretler var. Kavcıoğlu, 9 Şubat 2021 tarihli “Enflasyon, faiz ve döviz kuru” başlıklı makalesinde, şunları yazıyor: “Türkiye yıllardır enflasyon, faiz ve kurun birbirine olan etkisi yüzünden bir türlü ekonomide istediği sonuçları alamadı. Hep konuştuğumuz düşük kurun topuzunu kaçırdık... Dünyada faizler sıfıra yakınken bizde faiz artışına gitmek ekonomik sorunları çözmeyecektir. Aksine, ilerleyen dönemlerde sorunları daha da derinleştirecektir. Çünkü, faiz artışları dolaylı olarak enflasyonun artmasına yol açacaktır. Sıcak para yatırıma değil yüksek faize geldi. Sıcak para ülkeden çıkarken de düşük kurdan TL’den dövize dönüp ülkeden çıktılar. Yüksek faiz düşük kur politikasından kaybeden hep ülkemiz oldu."