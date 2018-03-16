Müthiş silah

Radar sistemlerine ilişkin teknolojiye sahip olunması birçok ülke için kritik önem taşıyor. Türkiye’de yerli savunma sanayi projelerini etkin bir şekilde sürdüren Aselsan, 1991 yılında alınan Savunma Sanayi İcra Komitesi kararı doğrultusunda, Radar Teknoloji Merkezi ile Silahlı Kuvvetlerimizin radar ihtiyaçlarının gelişmiş teknolojiye sahip radar sistemleriyle karşılanması için bu alandaki faaliyetlerini artırarak sürdürüyor. Yenisafak.com olarak bu hafta Uzun Menzilli Erken İhbar Radar Sistemi’ni (EİRS) ele alacağız.

2021 YILINDA TESLİM EDİLECEK

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Erken İhbar Radar Sistemi projesinin tedarik çalışmaları hızla devam ediyor. 2011 yılında başlayan proje, tamamlandığında Türkiye, savunma alanındaki gücüne güç katacak.

Aselsan’ın ürettiği taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi'nden 2021 yılında TSK'ya 4 adet teslim edilecek.

OYNAT 00:54 Savunma'da yeni dönem: Erken İhbar Radar Sistemi ASELSAN 2011 yılında başlattığı uzun menzilli Erken İhbar Radar Sistemi'nde büyük aşama kaydetti. ASELSAN proje kapsamında ürettiği sistemden 4 adetini, TSK'ya 2021 yılında teslim edecek.











UZUN MENZİLDEN TESPİT VE TAKİP

Uzun menzilli erken ihbar amaçlı geliştirilen EİRS, AESA ve sayısal huzme oluşturma altyapısında anten mimarisine sahip, yeni nesil S-Bant bir radar olma özelliği taşıyor. Hava soluyan hava hedeflerinin yanı sıra balistik füzelerin ve görünmezlik teknolojisine sahip/düşük RKA’lı hedeflerin uzun menzilden tespit ve takip kabiliyetine de sahip sistem, AESA ve sayısal huzme oluşturma mimarisi ve çok kanal almaç yapısı sayesinde aynı anda birden fazla huzme oluşturma yeteneğine sahip.

Erken İhbar Radar Sistemi’nin tespit ve takip performansını artırmak amacı ile meteorolojik verileri kullanabilme özelliği bulunuyor. Sistemi oluşturan, radar, haberleşme / komuta kontrol ve güç alt sistemleri taktik araçlar üzerinde taşınıyor. Bu nedenle yüksek hareket kabiliyetine sahip olan EİRS’in, kurulum ve toplanması için herhangi bir sökme takma işlemine ihtiyaç duyulmuyor.

EİRS mevcut radar ağlarına bağlanarak, AWCIES formatındaki mesajlarla, 3B hava resmini diğer sistemlerle ve Kontrol İhbar Merkezleri ile telsiz veya radyolinkler üzerinden paylaşabilir.

BALİSTİK FÜZE SAVUNMASI İÇİN KRİTİK SİSTEM

Özellikle balistik füze savunması için kritik olan sistem, diğer EİRS’lerle veri füzyonu yapma ve hedef devretmek üzere iz bilgilerini aktarma özelliklerine de sahip.

Radarın operasyonel modlarını desteklemek amacıyla, uzun menzilli Mod 5 IFF sorgulayıcı, yüksek kazançlı bir IFF anteniyle entegre edildi. EİRS’in sahip olduğu AESA mimarisi ve moduler tasarım yaklaşımı, düşük maliyetli bakım ve yüksek kullanıma hazır olma oranı kavramlarını destekliyor. Sistemin, geniş frekans bandında frekansta ve zamanda hareketlilik, yan huzme karartma, düşük yan huzme sevilerine sahip olma gibi elektronik korunma özellikleri de bulunuyor.

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