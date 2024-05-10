Öğrenciler ‘ticari’ elçi

Binlerce Afrikalı yabancı öğrenciye ev sahipliği yapan Türkiye’nin bu atılımı bazı çevrelerce sekteye uğratılmaya çalışılsa da, kıta eğitim ile olan diplomatik ve ticari ilişkilerin gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Afrika temsilcilik sayısını hatırlatarak, "Bu tablo emperyalist güçleri rahatsız ediyor. Uluslararası basında Türkiye karşıtı yayınların arkasında yatan sebep de budur. Kim ne derse desin, kıta ile ilişkilerimizin kısa sürede bu kadar hızlı ilerlemesinde Türkiye mezunlarının çok büyük rolü vardır. Resmi kanalların tıkandığı yerde gönül elçilerimiz devreye giriyor, düğümü çözüyor" demişti.