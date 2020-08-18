'Ondörtüç Pendik'te “Düşük Aidat, Yüksek Hizmet Dönemi” başladı​.

İnsay Yapı’nın İstanbul’un en çok değerlenen bölgelerinden biri olan Pendik’te inşa ettiği ‘Ondörtüç Pendik’ projesi, sunduğu yüksek prim potansiyeliyle hem yatırım hem de oturum amaçlı konut almak isteyenler tarafından dinamik bir talep görüyor. Oturum amaçlı konut alıcıların en çok şikâyetçi olduğu fahiş aidatlara karşı başlattığı “Düşük Aidat, Yüksek Hizmet Dönemi” ile de örnek bir yaklaşım sunuyor. Sabiha Gökçen Havalimanı, ve önümüzdeki yıl açılması planlanan Şeyhli metro istasyonuna birkaç dakika yürüme mesafesinde, Teknokent'e ve Viaport’a komşu olan projede aidatlar piyasanın çok altında, metrekare başına 2.3 TL olarak hesaplanıyor. Projede en küçük metrekareye sahip 1+1 dairelerin aidatları 160 TL’yi bulmazken, en büyük metrekarelere sahip 3+1 dairelerde bu tutar, 340 TL civarında seyrediyor.

Kaliteli hizmetten ödün vermeyen fiyatlandırma

Projenin merkezi lokasyon ve üst düzey donanım avantajının talebi her dönemde yüksek tuttuğunu; pandemiye bağlı olarak geniş balkon, bahçe ve depolama alanı beklentisini karşılayarak konutta en yeni trendlerin belirleyicisi olduğunu vurgulayan İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“İnsay Yapı olarak yenilikçi bakış açısıyla yola çıkarak, projemizi en yeni teknolojileri barındıran, sadece yaşamın değil okulun, işin, sosyal hayatın da içerisine taşınabileceği kompleks bir yapıya dönüştürdük. Yüksek gelişim potansiyeline sahip konumunu, sosyal donatı alanları, mağazaları ve restoranlarıyla ayrıcalıklı bir yaşam konsepti sunarak yatırımcılarımızın tüm beklentilerini tek adreste buluşturduk. Bunu yaparken de yatırımcıların en çok şikâyet ettiği konulara çözüm sunan bir yaklaşımla ilerledik. Yaptığımız araştırmalarda yatırımcıların neredeyse bir aylık kira tutarına kadar varabilen aidat ödemelerinden şikâyetçi olduğunu gördük. Bu sorunun önüne geçmek için kaliteli hizmetten ödün vermeyecek şekilde bir fiyatlandırma yaptık. Yatırımcılarımız, markalı konut projesinde bulabilecekleri üst düzey hizmetin tümünü en iyi şekilde alırken, piyasadaki fiyatların çok altında bir tutar ödeyecekler. Projemizdeki en küçük metrekareye sahip 1+1 dairelerimizin aidatları 160 TL’yi bulmazken, en büyük metrekarelere sahip 3+1 dairelerimizin aidatları 340 TL civarında seyrediyor. “

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Ofisi de okulu da eve taşıdı

Konutta yeni trendlerin öncülerinden İnsay Yapı, İstanbul’un en çok değerlenen bölgelerinden biri olan Pendik’te hayata geçirdiği ‘Ondörtüç Pendik’ projesiyle ofis ve okul yaşamını da evlere sığdırıyor. Şehrin içinde müstakil bir yaşam sunulan projede 2+1 ve 3+1 dairelerin içinde 3 ile 3.5 metrekare arasında değişen depolama alanları yer alıyor. 3+1 olan 3 cepheli köşe dairelerde, biri dairenin hemen karşısında konumlanan, diğeri ise otopark katında yer alan 2 depo bulunuyor. 1+1 dairelerin 335 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu projede, 2+1 daireler 458 bin TL’den, 3+1 daireler ise 656 bin TL den yatırımcılarla buluşturuluyor.

Her büyüklükteki dairede balkon

İmza attığı projelerle sektörün yenilikçi markaları arasına giren İnsay Yapı, İstanbul’un en çok değerlenen bölgelerinden biri olan Pendik’te hayata geçirdiği ‘Ondörtüç Pendik’ projesiyle korona günlerinde rahat bir nefes aldırıyor. ‘Ondörtüç Pendik’ sakinleri, tüm Türkiye’yi evlere kilitleyen virüse rağmen, geniş balkonlu dairelerinde, korona günlerinde en çok ihtiyaç duyulan balkon keyfini doyasıya yaşayabiliyor. Şehrin içinde müstakil bir yaşam vaat eden projede yer alan 2+1 ve 3+1 dairelerin her birinde yemek yenilecek kadar geniş balkonlar yer alıyor. Projede yer alan 1+1 dairelerin çoğunda da balkon yer alıyor. Projenin yüzde 85’i balkonlu dairelerden oluşuyor.

Pendik’in merkezinde ayrıcalıklı yaşam alanı

'Ondörtüç Pendik' projesi, 9 bin metrekarelik alan üzerinde; 252 konut ve 15 ticari birimden oluşuyor. 24 saat güvenlik hizmetinin yer aldığı 'Ondörtüç Pendik'; yüzme havuzu, yürüyüş yolları, çocuk parkı, spor alanları, dinlenme alanları imkânının yanı sıra kapalı otopark ayrıcalığı da sunuyor. Profesyonel site yönetiminin bulunduğu ve her daireye depo alanının tahsis edildiği projedeki mağaza ve restoranlar da ayrıcalıklı yaşam alanı konseptini tamamlıyor. Pendik'in merkezinde yer alan 'Ondörtüç Pendik' projesi, merkezi noktalara yakınlığıyla dikkat çekiyor. Projede yer alan 1+1, 2+1, 3+1 dairelerin fiyatları, 335 bin TL- 881 bin TL arasında değişiyor.

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Teknokent’e komşu…

2012 yılında hizmete girecek Şeyhli metro istasyonu, projeye birkaç dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor. Teknokent'e de komşu olan proje ayrıca, bölgenin en büyük alışveriş merkezi Viaport’a da çok kısa sürede ve kolay bir şekilde ulaşma imkânı sunuyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na 15 dakika uzaklıkta

Ödüllü mimar Turgut Toydemir imzasını taşıyan proje, dört bir yanı sağlık kuruluşlarıyla çevrili ve özel hastanelerin yanı sıra Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne 3 dakikalık mesafede yer alıyor. 'Ondörtüç Pendik', Sabiha Gökçen Havalimanı ile hızlı feribota ise 15 dakika ve eğitim kurumlarına da komşu olacak mesafede konumlanıyor.

İnsay Yapı hakkında:

Grubun temelleri 1979 yılında ağırlıklı mobilya sektörüne toptan boya, vernik, tiner, polyester malzemeleri tedariki yapan İhsan Boya San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin kuruluşu ile atıldı. 1994 yılında grubun amiral gemisi Kolsuzlar Kimya San. ve Tic. AŞ. ile bir çok endüstriyel tesisin ana girdisi konumunda olan 50’yi aşkın kimyevi maddenin dış ticareti, depolanması ve lojistiğinin sağlanmasına yönelik yatırım yapıldı.1997 yılına gelindiğinde grubun üretici firması olan İhsan Kimya Boya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin kuruluşu tamamlandı. Böylelikle sanayi tipi endüstriyel ve sentetik tinerlerin üretimine başlandı. Daha sonra 40 yıllık tecrübe ve sermaye birikimini gayrimenkul sektöründe kazandırmak üzere, 2011 yılında İnsay Yapı San. ve Tic. AŞ’yi kuruldu. Ankara’da 119 konuttan oluşan Elit Manzara Beytepe projesi ile İstanbul Pendik’te 252 konutluk Ondörtüç projesini hayata geçirdi. Önümüzdeki dönemde yeni projelerin hazırlıklarını da sürdüren İnsay Yapı, güçlü kadrosu ile sektörde söz sahibi aktörler arasında yer almaktadır.

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