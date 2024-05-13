Otomotivde tatil etkisi: İlk dört aylık satışlarda gerileme var

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ocak-nisan dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.
İlk 4 ayda ihracat 11,9 milyar dolara ulaştı!
Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine paralel seyrederken, ticari araç ihracatı yüzde 2 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 5 bin 777 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk dört aylık döneminde yüzde 16,5 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk dört aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 11,9 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 2 artarak 10,9 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3,4 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 2,6 oranında arttı.
Toplam pazar dört ayda 386 bin adet düzeyinde gerçekleşti
Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 17 oranında artış sağladı ve 294 bin 837 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 6, ağır ticari araç pazarında yüzde 8, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 5 gerileme gerçekleşti.
2024 yılı ocak-nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti.