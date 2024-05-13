Otomotivde tatil etkisi: İlk dört aylık satışlarda gerileme var

Nisan ayında resmi tatillerin etkisiyle aylık bazda üretim adetlerinde gerileme yaşandığı görülen rapora göre,

ilk 4 ayda sektördeki toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 474 bin 947 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 2 artarak 300 bin 109 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 492 bin 471 adedi buldu. Yılın ilk dört aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5, ağır ticari araç grubunda yüzde 7, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 5 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 83, otobüs-midibüs grubunda yüzde 59 ve traktörde yüzde 70 seviyesinde gerçekleşti.