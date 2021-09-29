Oto galerideki araç fiyatları bayileri geride bıraktı

Pandemi döneminde üretim durması nedeniyle başlayan araç sıkıntılı çip kriziyle sürüyor. ÖTV indirimine rağmen birçok kişi araç bulmakta zorlanıyor. Galeriler bu durumu fırsata çevirmiş durumda. Öyle ki galeride otomobil bayideki aynı otomobilden daha yüksek fiyata satılıyor.

"BAYİLERDEN DAHA YÜKSEK FİYATA ARAÇ SATIYORUZ"

Galeri Müdürü Ahmet Elüstün, bayilerden daha yüksek fiyata otomobil sattıklarını kabul ederek, "Şu an bayilerden daha yüksek fiyata satıyoruz. Bayilerde sıfır araç bulunamadığı için esnafta daha yüksek oluyor. Çünkü biz sattığımızı yerine koyamıyoruz. Biz yerine koyamadığımız için o yüzden esnafta yüksek oluyor. Bayiler araç temin etmiyor. Araç gelmediği için onlar arz ve talebi karşılayamıyorlar. Bayilere araç geç geliyor" dedi.

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Elüstün, "Araç gelmediği için 3-4 ay sonrasına sıra veriyorlar ve yatırdığı paranın üstünü istiyorlar. Fiyat garantisi vermiyorlar. Bu yüzden insanlar dışarılara bakıyor. Bayide şöyle bir politika var. Esnaf yükselttiği için fiyatları bayi de fiyat garantisi vermiyor. İnsanlar kapora veriyorlar ama 200 bin liralık araç 240 bin lira olunca insanlar almak zorunda kalıyor. Bayide 250 olunca esnafta da 260 bin liraya çıkıyor ara. Galeride daha ucuz olması gerekmiyor çünkü biz de yüksek fiyattan almış oluyoruz. İnternette fiyatları baz alarak ona göre fiyat yazıyoruz. Bayilerde ilan koyduğu için biz onları baz alarak fiyat koyuyoruz. Aslında vatandaş fiyatı yükseltiyor. Bu şekilde fiyatlar yükseliyor. Bayiler zaten esnafa araba vermiyorlar bayi bizim koyduğumuz fiyatlara göre fiyat yükseltiyor. Doğal olarak bu da esnaf daha pahalı satıyora geliyor" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 15 ÖTV indirimi dün gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı. KIA Sportage Çıplak fiyatı: 137.900 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira Yeni KDV: 37 bin 233 lira Toyota Corolla 1.6 Dream manuel Çıplak fiyatı: 136.040 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira Yeni KDV: 36 bin 730 lira Opel Astra HB Çıplak fiyatı: 136.299 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira Yeni KDV: 36 bin 800 lira Dacia Duster 1.5 dizel Çıplak fiyatı: 142.655 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira Yeni KDV: 38 bin 516 lira Nissan Juke Çıplak fiyatı: 137.382 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira Yeni KDV: 37 bin 93 lira Seat Leon Çıplak fiyatı: 108.757 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.496 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 54 bin 378 lira Yeni KDV: 29 bin 364 lira Volkswagen Golf Çıplak fiyatı: 136.158 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira Yeni KDV: 36 bin 762 lira Renault Megane Joy 1.3 Çıplak fiyatı: 109.228 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira Yeni KDV: 29 bin lira Fiat Egea 1.4 Fire Çıplak fiyatı: 90.339 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45 Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira Yeni KDV: 23 bin 578 lira Honda Civic 1.6 Elegance Çıplak fiyatı: 147.175 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira Yeni KDV: 39 bin 737 lira Hyundai i10 Çıplak fiyatı: 91.723 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45 Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira Yeni KDV: 23 bin 939 lira Hyundai Elantra Çıplak fiyatı: 108.947 lira ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80 ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50 Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira Yeni KDV: 29 bin 415 lira ÖTV indirimi sonrası araç fiyatlarında büyük düşüş: İşte yeni fiyatlar Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ÖTV kararı dün gece Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre ÖTV matrahları arttırıldı. Vatandaşların dün geceden bu yana sürekli arattığı ÖTV indiriminde fiyatı 92 bin lirayı aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak belirlendi. Bu gelişmeler sonrası milyonlarca vatandaş en ucuz sıfır otomobil araştırması yapmaya başladı. İşte 2021 ÖTV indirimi sonrası marka marka sıfır araç fiyatları listesi…



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"OTOMOBİL ALMAYA GELEN BİNİCİLERİ SÜZÜYORUZ"

Otomobil bayisinde satış Müdürü olarak çalışan Pınar Bingöl ise galericilere otomobil satmamaya dikkat ettiklerini belirtti.

Bingöl, "Daha yüksek fiyattan satıldığını duyuyoruz. Olmaması gerekir ama araç bulunurluğu az olduğu için insanlar galerilerden tercih ediyorlar. Fiyatlar yüksek olmasına rağmen alışlarını oralardan gerçekleştiriyorlar. Biz mümkün mertebe binicileri süzmeye çalışıyoruz. Gelen müşterilerimiz arasından araçları kullanacak kişileri satmayacak kişileri seçiyoruz. Nasıl yapıyoruz? Sohbet ederek onları tanıyarak mümkün mertebe onları anlamaya çalışıyoruz. Bunu yapmayan bayiler var onlardan tedarikini sağlıyorlar. Oralardan kendi alımlarını yapıp kendi pazarlarına daha yüksek fiyatlarla sunuyorlar. Talep çok fazla ama arz düştü. Dolayısıyla belli oranda sıkıntı oluşuyor. Fiyat dengelerinde ve araç bulunurluğunda sıkıntılar oluyor. Galerici istediği fiyattan satma yetkisine sahip bir kurumdur. Aracın olmadığı zamanda elinde varsa ürün istediği fiyattan satma yetkisine sahip. Benim 234 bin liraya sattığım ürünü dışarıda 245 bin liraya bir galerici satabiliyor" dedi.

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"BAYİLER GALERİ ARACILIĞI İLE KÂRI BÖLÜŞÜYOR"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, galericiler ve bayiler arasında anlaşmalar yapıldığını söyledi.

Ağaoğlu, "Bir ÖTV fırsatçılığı var. Nedir bu ÖTV fırsatçılığı? Biliyorsunuz piyasa canlansın pandemiden sonra ekonomik durumu zayıflayan insanlar da araç sahibi olabilsinler diye kamu otoritesi bir karar aldı. Araçlardaki ÖTV oranlarını indirdi yani devlet vergisinden vazgeçti. Bazı araçlarda bu 45 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen kötü niyetli bir kısım bayi ellerindeki araçları anlaşmalı galerilere veriyorlar o aracın ederi 330 bin lira ise ÖTV indiriminden önceki fiyata galeri aracılığı ile satıyor aradaki kârı da bölüşüyorlar. Ayrıca bazı bayilerde araç yok. Araç olmayınca arz talep gereği fiyat yükseliyor. Galeride sıfır araç ne arıyor? Bayiden alıyor. Neden aldığı belli. Karaborsada satmak için. Yani aslında bayinin satması gereken araç galeriye geçiyor. Galeri o aracın fiyatını yüzde 10 arttırarak tekrar piyasaya sürüyor. Burada bazı kötü niyetli galericiler ile yetkili bayi aralarında anlaşarak haksız kazanç elde ediyorlar" diye konuştu.

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