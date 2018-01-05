Geçmişte yurt dışından alınan sistemler artık yurt içinde yerli üretimle özgün biçimde geliştiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılan çalışmalar her geçen gün artıyor. Sektörün yurt içi projelerde kazandığı deneyimi geliştirerek ihracata katkı sağlaması amaçlanıyor.

SOM-B1’de ilk teslimat

Sizler için her hafta bir milli savunma sanayi ürününü araştırıyoruz. Yenisafak.com olarak bu hafta Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat’ı (SOM) ele alacağız.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı sosyal medya hesabı Twitter’dan, SOM-B1 füzesinin büyük paket siparişinin ilk yedi adetlik teslimatının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Roketsan tarafından geliştirilen SOM-B1 füzesinin büyük paket siparişinin ilk yedi adetlik teslimatı gerçekleştirildi. pic.twitter.com/ftxGIeCKql REKLAM 4 Ocak 2018

Özellikleri saymakla bitmiyor

TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve Roketsan tarafından üretilen 'SOM'un özellikleri saymakla bitmiyor. Yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanan SOM, Türkiye’de geliştirilen ilk ve tek seyir füzesi olma özelliğini taşıyor.

Çeşitli yurt dışı savunma fuarlarında sergilenerek uluslararası düzeyde büyük ilgi uyandıran SOM, uçaklarımızın düşman hava savunma sistemlerinin etkili menziline girmeden, kendisine tanımlanan hedeflerin büyük bir doğrulukla vurulmasını sağlıyor.

Radara yakalanması neredeyse imkansız

Hem alçaktan seyri hem de özel boyası, SOM'un radara yakalanmasını neredeyse imkansız kılıyor. Türkiye'nin göğsünü kabartan yerli seyir füzesinin menzilini artırma çalışmaları ise sürüyor.

SOM B1’in farkı

Yoğun şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanan SOM füze ailesinin SOM-A, SOM-B1, SOM-B2, SOM-J gibi konfigürasyonları bulunuyor.

SOM B1 füzesinin, SOM füzesinden başlıca farkı; Görüntü Referanslı Navigasyon ve Otomatik Hedef Algılama Sistemi'nin dahil olması. SOM-B1 füzesi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan F-4 ve F-16 uçaklarından atılabiliyor. 250+ kilometre menzile sahip.

Operasyonel Özellikler:

❚ Uzun Menzil (250+ km)

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❚ Düşük Görünürlük

❚ KKS/ANS/YRNS/OHA ile Yüksek Hassasiyet

❚ Kızılötesi Görüntülemeli Arayıcı ve Veri Tümleşimi ile Yüksek Hassasiyetli Terminal Safha Güdüm

❚ Karşı Koyma/Karıştırma Tedbirlerine Dayanıklılık

❚ Ağ Merkezli Harekata Uygunluk

❚ Fırsat Hedeflerine Angajman

❚ Uçuş Sırasında Önceden Planlanmış Görevler Arasında Seçim

❚ Uçuş Sırasında Hedef Tanımlama

❚ Seçilebilir Vuruş Parametreleri

❚ Evrensel Silah Arayüzü Uyumluluğu

❚ NATO UAI Uyumluluğu (Geliştirme Sürecinde)

EKONOMİ Türkiye bir ilki daha başardı

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