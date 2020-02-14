Ekonomi Perili Köşk olarak anılan 114 yıllık Ragıp Paşa Köşkü icradan satılık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​'Perili Köşk' olarak anılan 114 yıllık Ragıp Paşa Köşkü ​icradan satılık

'Perili Köşk' olarak anılan 114 yıllık Ragıp Paşa Köşkü icradan satılık

Kadıköy Caddebostan'da bulunan, "Perili Köşk"  adıyla da bilinen tarihi Ragıp Paşa Köşkü, alacaklı bankaların icra takibi üzerine satışa çıkartıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı köşke, değerli konut vergisi kapsamında 234 milyon lira değer biçti.

Haber Merkezi AA
Ragıp Paşa Köşkü
Ragıp Paşa Köşkü

İstanbul Kadıköy'de bulunan "Küçük Dolmabahçe", "Saray Yavrusu" ve "Perili Köşk" gibi adlarla da anılan tarihi Ragıp Paşa Köşkü, alacaklı bankaların icra takibi sonucu satılacak.

Alınan bilgiye göre, mülk sahibi hakkında başlatılan icra takibi nedeniyle satışa çıkarılan Caddebostan'daki tarihi Ragıp Paşa Köşküne ilişkin İstanbul Anadolu Adliyesinin 5. ve 10. icra müdürlüklerinin kıymet takdir çalışmaları sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da köşke, değerli konut vergisi kapsamında 234 milyon lira değer biçti.

Köşk, Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı.

Tarihi köşk, 114 yaşında

Caddebostan'da Cemil Topuzlu Caddesi'nde yer alan köşk, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı.

Kadıköy'ün simgeleri arasında gösterilen 27 dönüm bahçe içerisindeki Ragıp Paşa Köşkü'nün tavanları, eritilerek elde edilen altın varaklarla süslü.

Kırk bin altına mal olduğu kayıtlarda yazılı olan köşkün deniz tarafında, bir kule mevcut. Köşkün kara tarafına açılan çift kanatlı, büyük oymalı demir kapısının karşısında iki güzel bina bulunuyor. Bunlardan selamlık olarak kullanılan yapı son yıllarda yıkılırken yerine apartmanlar yapıldı.

Ragıp Paşa, 1920 yılında bu köşkte vefat etti. Köşk daha sonra farklı kişilerin mülkiyetine geçti.

Yıllardır bakımsız bir halde bırakıldığı için eski zarafetinden eser kalmadığı görülen tarihi Ragıp Paşa Köşkü, yeni alıcısıyla eski ihtişamlı günlerine kavuşmayı bekliyor.

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