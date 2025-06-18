Petrol ve doğal gaz arzında sorun yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların küresel petrol arzında sorun oluşturabileceğini belirtti. Bayraktar, Türkiye’nin petrol ve gaz arzında bir sorun görmediklerini dile getirdi.
İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırılar sürerken gerginlikten etkilenen en önemli sektör enerji olarak görülüyor. İsrail, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisi'ni vurdu. İran da karşılık olarak İsrail'deki Hayfa Petrol Rafinerileri'ni hedef aldı. Bu saldırılar sonrasında İran- İsrail Savaşı'nın petrol krizi oluşturacağına ilişkin iddialar gündeme taşındı.
YÜZDE 20’LİK BÖLÜMÜ İKAME ETMEMİZ LAZIM
Önceki gün gerçekleşen kabine toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran-İsrail Savaşı'nın dünya petrol arzında olumsuzluk yaratabileceğini belirtirken Türkiye’nin durumu için “Arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz" dedi. Bayraktar, “Dünyadaki arzla alakalı bir olumsuz durum yaratması söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz. Zaten Türkiye 2019'dan beri İran'dan herhangi bir petrol alımı yapmıyor. Basra çıkışlı, Hürmüz'ü geçerek Türkiye'ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
PETROL İHTİYACININ YÜZDE 8’İ GABAR’DAN
Türkiye’nin yerli üretiminin bu ihtiyacı karşılayıp karşılamayacağı konusunda da bilgi veren Bayraktar, “Gabar'dan petrol ihtiyacının yüzde 8’ini karşılıyoruz. Burada bize en önemli etki makro anlamda ithalat kalemindeki artış ile olur. 60 dolarlardaki petrol 76 dolara kadar yükseldi. Benzer şekilde doğal gaza yansıması olur. Doğal gaz fiyatı da yukarı gidebilir. Arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz biz. İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz" dedi.