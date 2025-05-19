Türkiye doğal gaz rezervinde 26’ncı

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda tarihî bir eşiği daha geride bıraktı. Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-3 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyetleri sonucunda 30 milyar dolar değerinde 75 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz rezervi daha keşfedildi. Yeni rezervle birlikte Karadeniz’deki toplam doğal gaz rezervi 785 milyar metreküpe ulaştı. Enerji atılımıyla birlikte arka arkaya yeni keşiflere imza atan Türkiye, küresel doğal gaz rezervi sıralamasında 2020 öncesinde 93’üncü sırada yer alırken, bu yıl itibarıyla 26’ıncı basamağa yükseldi.





SERÜVEN 2020'DE BAŞLADI

Türkiye'nin Karadeniz’deki enerji yolculuğu 20 Temmuz 2020'de, Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda yaptığı sondajla başladı. Bir ay süren çalışmaların ardından, 21 Ağustos 2020'da 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfi duyuruldu. Bu keşif, Türkiye'nin denizlerde yaptığı en büyük ve tamamen millî imkanlarla gerçekleştirilen ilk derin deniz doğal gaz keşfi olarak kayıtlara geçti.





67 BASAMAK YÜKSELDİK

İlk keşfi, 17 Ekim 2020’de Tuna-1 sahasında açıklanan ilave 85 milyar metreküplük rezerv izledi ve toplam miktar 405 milyar metreküpe yükseldi. Ardından, 4 Haziran 2021’de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni rezerv tespit edildi. Aralık 2022 sonunda Çaycuma-1 kuyusunda bulunan 58 milyar metreküplük rezervle toplam rezerv miktarı 710 milyar metreküpe ulaştı. Geçtiğimiz gün açıklanan 75 milyar metreküplük Göktepe-3 keşfi, Türkiye’nin toplam rezervini 785 milyar metreküpe çıkardı. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Sakarya Sahası’na 69 km, kıyıya 165 km uzaklıkta gerçekleştirdiği bu keşif, yaklaşık 30 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe karşılık geliyor. Bu gelişme, Türkiye’nin gaz rezervi sıralamasındaki yerini 2020 öncesindeki 84–93 bandından 2025 itibarıyla 26'ncı sıraya taşıdı.





DERINLERDEKI ARAYIŞ

Türkiye’nin denizlerde hidrokarbon arama yolculuğu 1970’lere kadar uzanıyor. Ancak bu alanda sistematik ve yoğun çalışmalar 2004 yılından itibaren hız kazandı. 2013 yılında Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemilerinin envantere katılmasıyla Karadeniz, Akdeniz ve Marmara’da veri toplama çalışmaları başlatıldı. Bu veriler doğrultusunda 2017 yılında Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih göreve başladı ve Karadeniz'de sondajlara öncülük etti. Daha sonra Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemileriyle denizlerdeki enerji arama kapasitesi katlanarak büyüdü.





3 MİLYON HANENİN GAZI YERLİ ÜRETİMDEN

20 Nisan 2023’te Zonguldak’taki Filyos Limanı’nda düzenlenen törenle Karadeniz gazı resmen devreye alındı. Sakarya Gaz Sahası'ndan ilk sevkiyat yapılırken, günlük üretim 9,5 milyon metreküpe ulaştı. Bu miktar, yaklaşık 3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karadeniz gazının 2028 yılına kadar Türkiye’deki konutların büyük bölümünün doğal gaz ihtiyacını karşılamasını hedefliyor. Özellikle son keşfin, Türkiye’nin konutlardaki doğal gaz ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayabilecek büyüklükte olduğu belirtiliyor. Öte yandan, Karadeniz gazının tam kapasiteyle devreye alınması hâlinde yıllık doğal gaz ithalatının yüzde 25'e kadar azaltılması mümkün.



