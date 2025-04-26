Doğal gaz tesislerine YER-HİS kalkanı

İstanbul'u sarsan 6,2'lik depremin ardından beklenen büyük depremin Marmara'daki enerji altyapısına etkileri de gündeme geldi. YER-HİS Projesi kapsamında takip edilen BOTAŞ’a ait Marmara Bölgesi'ndeki doğal gaz depo ve boru hatları 6.2 şiddetindeki depremden zarar vermedi. Türkiye'de, doğal gazın yaklaşık yüzde 45'i Marmara Bölgesi'nde kullanılmakta. Türkiye'deki doğalgaz boruları 347 noktada faylardan geçiyor. BOTAŞ kritik noktaları senede iki defa fiziksel olarak kontrol ediyor. Doğalgaz depolama tesisleriyle ilgili de hazırlıklar yapıldı. Özellikle, fay hattına 22 kilometre mesafedeki Silivri tesisinin sabit yapıları dâhil tüm hizmet binaları, kompresör istasyonu ve yer üstü yapılarında tedbirler alındı.





DEPREMİ SANİYE FARKIYLA HİSSEDİYOR

Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisinde, depremden yaklaşık 1-2 saniye önce ön algılama ile akışı güvenle durduracak beş uyarıcı var. Kuzey Marmara depolama sahasında beş ve Değirmenköy sahasında beş tane uyarı cihazı bulunuyor. Beş cihazdan 3'üne acil sinyal gelmesi durumunda tesislerdeki acil durdurma sistemine sinyal gelerek, akışta güvenli duruş sağlanıyor. Marmara Ereğlisi LNG Terminalinin farklı noktalarına altı cihaz yerleştirildiğini ifade etti. Terminaldeki altı cihazın dördünün sismik yer hareketi algılaması durumunda sistem çalışıyor.





ŞEBEKEYE METAN DEDEKTÖRÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, depremden üç gün önce Meclis'e gönderdiği soru önergesi yanıtında depremin şebekelere dönük önlemleri anlattı.

Bayraktar, TÜBİTAK ile Kandilli Rasathanesinin birlikte geliştirdiği YER-HİS Projesi'nin Marmara Bölgesi'ndeki BOTAŞ tesislerine kurulduğunu ve toplamda 45 üçüncü nesil deprem uyarı cihazı ile desteklendiği bilgisini verdi. Söz konusu sistemin 7/24 fiilen çalıştığına belirten Bayraktar, "Ayrıca doğal gaz şebekemiz ve yerüstü tesislerimiz uzaktan veri izleme sistemi (SCADA) ve metan gaz dedektörleri ile 7/24 izlenmekte olup, olağan dışı tüketim ve basınç değişiklikleri ile kaçak durumlarında bu şebeke ve tesislere gerekli müdahaleler yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.





Portatif lazerle tarama

Doğal gaz şebeke hatlarında kaçak tarama aracının giremediği noktalarda ise portatif lazer dedektörleri ile yeraltı ve yer üstü taramalarının yapıldığını ifade eden Bayraktar, enerji verilemeyen yerlere jeneratör ve taşımalı doğal gaz yöntemleriyle enerji arzı sağlanabildiğinin altını çizdi. Bayraktar, enerji arzının kesintisiz sağlanabilmesi için yenileme, iyileştirme ve kapasite artırımı yatırım planlarının oluşturulduğunu da söyledi.



