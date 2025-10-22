Pierre Cardin yeni sezonunu 'Ormanın Ötesindeki yolculuğu anlattığı Beyond The Forest ' temasıyla tanıttı

Bu derin dünyanın içindeki yaşam; yosun yeşilinden çam iğnesine, toprak tonlarından sis grisine uzanan renk paletiyle, doğanın sakin ve aynı zamanda güçlü karakterine göz kırpıyor. İnsanların ve yaşam alanlarının yüksek tempolu atmosferi içinden, doğanın yenileyen habitatına uzanan yolda, tüm beklentilerle uyumlu tasarımlarını keşfedeceğiniz bir dünyanın kapıları Pierre Cardin’le açıldı.





ŞEHİRLER VE İNSANLAR





Pierre Cardin yeniliklerle dolu kadın ve erkek koleksiyonlarıyla, modern yaşamın ihtiyaçlarına zarif bir dokunuşla renk katıyor. Konfor sağlayan, ışıltılı dünyasının yanı sıra inovatif kumaşları, ince detay ve formlarıyla da sürdürülebilir ve zamansız tasarımlara ulaşmak mümkün.





Koleksiyonun öne çıkan parçaları arasında; yüksek kaliteli yünlü kumaşlardan üretilen takımlar, birbirinden farklı model ve detaylarla örülü dış giyim grubu ve özellikli ceket tasarımlarıyla farklılaşırken, günlük ihtiyaçları, modernize edilmiş stil anlayışıyla zirveye taşıyor.





Özellikle geleneksel formların güçlü temsilcisi takım elbiseler; yeni koleksiyonunda erkekler için iş hayatı ve şehrin temposunu destekleyen, hareket kabiliyeti yüksek seçeneklere sahip.





Soğuk kış günlerinde yol arkadaşınız olmaya aday kaban ve trikolar ise hem fonksiyonel hem de estetik bir yaklaşımla tasarlandı.





Günün heyecan dolu akışına eşlik edecek ceketler de bu sezonun vazgeçilmez parçaları arasında. Natural tonlara sahip gömlek, baskılı tişört ve denim koleksiyonu; konforlu olduğu kadar detaylarıyla fark edilen özellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor.















