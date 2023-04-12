Rekabet Kurumu harekete geçti: Mobil ekosistemlere yönelik inceleme başlatıldı

Bu nedenle mobil akıllı cihazların ana unsur olarak yer aldığı mobil ekosistemdeki işleyişin, tüketici refahı üzerinde doğrudan etkilere sahip olabildiğine işaret edilen açıklamada, "Bu farkındalıkla sektöre rekabet hukuku perspektifinden bakıldığında mobil ekosistemi oluşturan işletim sistemleri, uygulamalar, uygulama mağazaları gibi her bir bileşenin birbiriyle yakın ilişkili olmasının rekabetçi endişeler doğurabileceği görülmektedir. Büyük veri avantajına ve ağ etkilerine bağlı olarak pazar gücüne sahip olan oyuncuların mobil ekosistemlerde birçok alt pazarda eş zamanlı faaliyet göstermesi, sektöre ilişkin endişeyi daha da beslemektedir. Söz konusu işleyiş, rakip ürünler-hizmetler açısından dışlayıcı etkilerle karşılaşma, tüketici tercihlerinin sınırlanması ve inovasyon rekabetinin olumsuz etkilenmesi gibi riskleri doğurabilecektir." ifadesine yer verildi.