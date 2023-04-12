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Ekonomi

Rekabet Kurumu harekete geçti: Mobil ekosistemlere yönelik inceleme başlatıldı

Rekabet Kurumu tarafından mobil ekosistemlere yönelik sektör incelemesi başlatılması kararlaştırıldı. Yapılan açıklamada internete erişimde ilk akla gelen mobil akıllı cihazların, geniş ürün, içerik ve hizmet yelpazesine hızlı ve kolay erişim sağlayarak insan yaşamında temel bir rol oynadığı belirtildi.

10:53 . 12/04/2023 Çarşamba
AA
Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumunca, mobil ekosistemlere yönelik sektör incelemesi başlatılması kararlaştırıldı.

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, internete erişimde ilk akla gelen mobil akıllı cihazların, geniş ürün, içerik ve hizmet yelpazesine hızlı ve kolay erişim sağlayarak insan yaşamında temel bir rol oynadığı belirtildi.

Bu nedenle mobil akıllı cihazların ana unsur olarak yer aldığı mobil ekosistemdeki işleyişin, tüketici refahı üzerinde doğrudan etkilere sahip olabildiğine işaret edilen açıklamada, "Bu farkındalıkla sektöre rekabet hukuku perspektifinden bakıldığında mobil ekosistemi oluşturan işletim sistemleri, uygulamalar, uygulama mağazaları gibi her bir bileşenin birbiriyle yakın ilişkili olmasının rekabetçi endişeler doğurabileceği görülmektedir. Büyük veri avantajına ve ağ etkilerine bağlı olarak pazar gücüne sahip olan oyuncuların mobil ekosistemlerde birçok alt pazarda eş zamanlı faaliyet göstermesi, sektöre ilişkin endişeyi daha da beslemektedir. Söz konusu işleyiş, rakip ürünler-hizmetler açısından dışlayıcı etkilerle karşılaşma, tüketici tercihlerinin sınırlanması ve inovasyon rekabetinin olumsuz etkilenmesi gibi riskleri doğurabilecektir." ifadesine yer verildi.

Rekabet karşıtı etkiler anlaşılacak

Açıklamada, belirtilen çerçeve dahilinde, mobil ekosistemlerin yol açtığı muhtemel rekabetçi ve rekabet karşıtı etkilerin anlaşılması ve bunlara dayanılarak etkin politikaların kurgulanmasının, dijital ekonomide rekabetçi bir piyasa ortamının oluşması adına önemli bir adım teşkil ettiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

  • "Mobil ekosistemler sektör incelemesi bu adıma öncülük etmek amacıyla başlatılmıştır. Azami katılım ve veri derinliğinin sağlanması bakımından mobil ekosistemler sektör incelemesinde, hizmet sağlayıcıların yanı sıra hizmetin kullanıcısı olan uygulama geliştiricilerin, nihai tüketicilerin ve cihaz üreticilerinin bilgilerine başvurulması hedeflenmektedir. Bu verilerle sektörün rekabetçilik odağında kapsamlı bir fotoğrafının ortaya konulması, etkin ve rekabetçi bir işleyişi teminen rekabet hukuku ve düzenleme alanlarında atılması gereken adımların belirlenmesi amaçlanmaktadır."


#mobil ekosistemler
#Rekabet Kurumu
#sektör incelemesi
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