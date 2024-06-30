Resmi Gazete'de yayımlandı: Filmaşin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanacak

"Bu çerçevede, yayımlanan kararda belirtilen filmaşin çeşitlerinin ithalatında ton başına birinci yıl 175 dolar, ikinci yıl 170 dolar, üçüncü yıl 165 dolar olmak üzere 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına karar verildi. Kararda ayrıca yerli üretimi hiç bulunmayan veya teknik özellikleri itibariyle ithalata gereksinim duyulan bazı filmaşin türleri için önlemden muafiyet sağlandı"