Resmi Gazete'de yayımlandı: Filmaşin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanacak

Filmaşin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ticaret Bakanlığından karara ilişkin yapılan açıklamada, bir ürünün ithalat artışının yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidine neden olması halinde, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat kapsamında korunma önlemi alınabildiği belirtildi.
Korunma önlemlerinin yerli üreticilerin mevzuata uygun başvuruları üzerine veya re'sen uluslararası kurallar çerçevesinde yürütülen soruşturmalarıyla yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu çerçevede yerli üreticilerce filmaşin ithalatında korunma önlemi alınması talepli başvuru üzerine yapılan incelemede korunma önlemi soruşturması başlatıldığı bildirildi.
"Bazı filmaşin türleri için muafiyet sağlandı"
Soruşturmada filmaşin ithalatının arttığına ve bu ithalattan yerli üreticilerin zarar gördüğüne ilişkin tespitlere ulaşıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: