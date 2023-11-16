‘Sahte’ indirime ‘gerçek’ ceza

E-ticarette kasım ayında yoğunlaşan "şahane, efsane, süper, mükemmel" gibi reklamlarla tüketiciye sunulan yüksek indirim vaatleri mercek altında. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’na kasım ayı indirimleri kapsamında vatandaşlardan yüzlerce şikayet geldiği öğrenildi. Yüzde 70-80 gibi indirim vaatlerinin gerçeği yansıtmadığını, indirim uygulandığı iddia edilen bazı ürünlerin fiyatının ekim ayında da aynı olduğu şikayetlerde dile getirildi. Reklam Kurulu 14 Kasım’da toplanarak indirimlerin gerçek olup olmadığını araştırdı. Gerçek olmayan indirimleri tespit eden Kurul, önümüzdeki günlerde ceza tebligatlarını e-ticaret firmalarına ulaştıracak.





GEÇEN YIL 20 DOSYAYA 3.7 MİLYON TL'LİK YAPTIRIM

Reklam Kurulu dönemsel olarak "Efsane, şahane indirimler" gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamlarına yönelik geçtiğimiz yıl 20 dosyaya ilişkin yaklaşık 3,7 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştı. Kurul bu yıl da yaptığı toplantı neticesinde gerçek olmayan indirimlerle vatandaşı aldatan e-ticaret firmalarına ceza yağdıracak.





TİCARET BAKANLIĞI FİRMALARI UYARDI

Ticaret Bakanlığı indirimli satış, kampanya ve uygulamalarında bulunan satıcılara yaptığı uyarıda ise "İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktar açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmeli. Hangi mal veya hizmetlerin indirimli satışa konu edileceği veya ne kadar indirim uygulanacağı hususlarında anlam karışıklığına yol açarak tüketicileri yanıltabilecek veya gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilmemeli" değerlendirmesinde bulundu.

Kasım ayındaki şikayetlerde YÜZDE 68'LİK ARTIŞ

Kasım indirimleriyle ilgili verilerini paylaşan Şikayetvar, 2023’nin ilk 10 aydaki konuları derledi. Buna göre, siparişin göründüğü gibi çıkmaması en çok çözüm bekleyen konu oldu. E-ticaret sektöründe sorunların zirve yaptığı ay kasım olurken, şikayetler bir önceki ay ile karşılaştırıldığında yüzde 68 oranında artış gösterdi. Platformun açıklamasına göre, kasım özelinde 2020 yılında 43 bin 85 şikayet ulaşırken, 2021’de bu sayı 32 bin 896 oldu. Geçtiğimiz yılın kasım ayında e-ticarete toplam 55 bin 389 şikayet geldi. 2021’de 368 bin 202, 2022’de ise yüzde 24’lük şikayet artış oranıyla 456 bin 591 oldu.







