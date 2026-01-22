Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Samsun’a 155 milyar liralık kamu yatırımı

Samsun’a 155 milyar liralık kamu yatırımı

09:0822/01/2026, الخميس
Yeni Şafak
Sonraki haber
AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında Samsun’da devam eden ve yeni başlatılacak projelerin toplam büyüklüğü yaklaşık 155 milyar lira oldu. 2026 yılı için ayrılan yatırım ödeneği 13,2 milyar lira olarak belirlendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, yatırımların programa alınması ve ödeneklerin artırılmasında etkin rol üstlendi.

Program kapsamında tarım ve su yönetimine 60 milyar lirayı aşan, ulaştırmaya 37 milyar liranın üzerinde, sağlığa 34,9 milyar liralık yatırım yapılacak. Samsun Batı Çevre Yolu, Samsun–Çorum–Ankara Hızlı Tren Projesi, liman ve havalimanı altyapı çalışmaları ulaştırma alanındaki öne çıkan projeler arasında yer aldı.

Sağlıkta Samsun Şehir Hastanesi başta olmak üzere yeni devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve acil sağlık tesisleri hayata geçirilecek. Eğitim alanında okul, yurt ve üniversite yatırımları sürerken güvenlik, enerji, sosyal hizmetler ve adalet altyapısına yönelik projeler de yatırım programına alındı.

Yatırımlarla Samsun’un bölgesel merkez ve lojistik üs konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.



#samsun
#kamu
#yatırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
5 YIL ERKEN EMEKLİ OLACAK MESLEKLER: Yıpranma payı düzenlemesi sonrası 5 yıl erken emekli olacak meslekler hangileri?