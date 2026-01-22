Samsun’a 155 milyar liralık kamu yatırımı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, yatırımların programa alınması ve ödeneklerin artırılmasında etkin rol üstlendi.

Program kapsamında tarım ve su yönetimine 60 milyar lirayı aşan, ulaştırmaya 37 milyar liranın üzerinde, sağlığa 34,9 milyar liralık yatırım yapılacak. Samsun Batı Çevre Yolu, Samsun–Çorum–Ankara Hızlı Tren Projesi, liman ve havalimanı altyapı çalışmaları ulaştırma alanındaki öne çıkan projeler arasında yer aldı.

Sağlıkta Samsun Şehir Hastanesi başta olmak üzere yeni devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve acil sağlık tesisleri hayata geçirilecek. Eğitim alanında okul, yurt ve üniversite yatırımları sürerken güvenlik, enerji, sosyal hizmetler ve adalet altyapısına yönelik projeler de yatırım programına alındı.