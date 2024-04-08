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Ekonomi

Sanayide çarklar dönüyor: Şubatta yüzde 3,2'lik artış yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre Türkiye'de sanayi üretim endeksi şubatta aylık bazda yüzde 3,2, yıllık bazda yüzde 11,5 yükseldi.

Kenan Biter
10:07 - 8/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:17 - 8/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.


Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %11,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,7 arttı.



Sanayi üretimi aylık yüzde 3,2 arttı


Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 arttı.




#Sanayi üretim endeksi
#TÜİK
#Sanayi
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