Sanayide çarklar dönüyor: Şubatta yüzde 3,2'lik artış yaşandı

Türkiye’deki satılık konut stoku Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 983 bin 520'ye yükseldi. Bu konutların 237 bini Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’u 71 bin 925 adet satılık konutla İzmir takip etti. Türkiye genelinde ortalama satılık konut metrekare fiyatı 25 bin 111 TL oldu.