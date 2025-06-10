Sayıları 42 ilde 61'e ulaşacak: Organize Tarım'a iki yeni bölge daha

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karadeniz Bölgesi için ilk olan, Samsun Bafra ve Zonguldak Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgelerinde (OTB) üretime başlandığını açıkladı. Sera OTB'lerin hem tarımsal üretimin yapıldığı hem paketleme ve buna benzer ihtiyaçların yerine getirildiği hem de ürünlerin pazara gönderildiği bir yapıda tasarlandığına dikkati çeken Yumaklı, söz konusu tesislerde aynı zamanda, teknolojinin ve iyi tarım uygulamalarının da en üst seviyede gerçekleştirildiğini vurguladı.

ÖNCE KENDİ SONRA ÇEVRE İLLERİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Her OTB'nin bir tarım üssü olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Ülkemizin doğal kaynaklarını değerlendirerek tarım ve sanayi entegrasyonunu sağladığımız Sera OTB'lerini milletimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Samsun Bafra ve Zonguldak Çaycuma'da olmak üzere Karadeniz Bölgemiz için ilk olan iki yeni Sera OTB'de üretime başlandı. Her iki tesis de Karadeniz Bölgemizin ilk Sera OTB'leri olarak ayrı ayrı önem taşıyor. Bafra ve Çaycuma Sera OTB'lerimiz, öncelikle bulundukları illerin, daha sonra da etraflarındaki yakın illerin yaş meyve, sebze ihtiyacını karşılayarak hem Karadeniz Bölgemizin hem de ülkemizin tarımsal üretimde gücüne güç katacak" açıklamasını yaptı.

OTB'DE YATIRIM SÜRECİ HIZLANDI

Bakan Yumaklı, bu amaçla 42 ilde 61 OTB'nin yatırım sürecini hızlandırdıklarını vurgulayarak, "OTB'leri illerimizin tarımsal üretimlerine göre planlıyoruz. Halihazırda 8 bin kişinin istihdam edildiği ülkemiz genelinde faaliyete geçen OTB'lerde toplam 30 bin ton yaş meyve ve sebze üretilmekte, 120 bin de büyükbaş besi hayvanımız bulunmakta. 2002 yılında altyapısı tamamlanan ve faaliyete geçen OTB bulunmaz iken, bugün 14 OTB'nin altyapı inşaatlarını tamamlayıp, yatırımcıların hizmetine sunduk. Yatırım programında yer alan organize tarım bölgelerine altyapı inşaatları için güncel fiyatlarla 5,5 milyar lira kredi ve hibe desteği sağladık. Bütün bunların yanında, dünyanın en büyük jeotermal Sera OTB'sini Balıkesir ilimizde kuruyoruz. Tüzel kişilik kazandırdığımız tesisin altyapı inşaatlarına inşallah bu yıl içinde başlıyoruz" dedi.

İbrahim Yumaklı

1500 KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI

Samsun Bafra Sera OTB, 1194 dekarlık alanda faaliyet gösterecek. OTB'nin altyapı inşaatları için Tarım ve Orman Bakanlığınca 255 milyon lira kredi ve hibe sağlandı. Tesis, ekonomiye yılda 1,5 milyar lira katkıda bulunurken, yüzde 75’i kadın olmak üzere 1500 kişi istihdam edilecek. Tesiste en küçüğü 25 dekar olmak üzere fide, sebze ve meyve üretiminin gerçekleştirileceği 30 sera parseli, bu ürünlerin işleme, paketleme ve depolamasının yapılmasıyla katma değer kazanacağı üç sanayi parseli ile eğitim ve araştırma alanı, biokütle tesisi ve atık yönetim alanı yer alıyor. Tesis, hem Samsun ve çevre illerinin yaş meyve, sebze ihtiyacını karşılayacak hem de tarımsal arz güvenliğini güçlendirerek yerel ekonomiye önemli katkı sağlayacak.

Çaycuma'dan yıllık 750 milyon lira katkı

524 dekar alanda kurulan Çaycuma Sera OTB'ye Tarım ve Orman Bakanlığınca 200 milyon lira altyapı inşaatları desteği sağlandı. 15 sera ve üç sanayi parselinden oluşan tesiste, yüzde 75'i kadın olmak üzere 1000 kişi istihdam edilecek. Ülke ekonomisine yılda 750 milyon lira katkı sağlayacak Çaycuma Sera OTB'de yüksek teknoloji, sıfır atık ve sürdürülebilir üretim altyapısı ile fide, sebze, meyve ve süs bitkileri üretimi gerçekleştirilecek.







