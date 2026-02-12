Serbest bölgeler 2026'da 14 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

"Halen serbest bölgelerde yüzde 30'luk bir potansiyelimiz var. Bu yüzde 30 potansiyeli gerçekleştirdiğimizde 12,5 milyar dolara ilave 4 milyar dolarlık bir ihracattan ve 9 milyar dolarlık ilave bir ticaret hacminden söz edebiliriz. Üretim ve rekabet gücümüzün artması, firmaların dış pazardan daha fazla pay almasını sağlıyor. İnsan kaynakları gücümüz, yabancı yatırımcının daha verimli ve etkin çalışmasını sağlıyor. 2025'te ihracatımız rekor kırmasına rağmen çalışan sayısı 96 binden 92 bine yakın düştü. Bu da verimliliğimizi, AR-GE çalışmalarının ve yüksek teknolojinin kendi içlerinde yenilikçilikle, iyileştirmelerle daha verimli hale geldiğinin göstergesi. Bu istikrarlı büyümenin, aslında rekabet gücü arttıkça daha da ileri bir seviyeye geleceğine olan inancımız tam. Her yıl ihracatta artarak gidiyoruz. 2026'da yüzde 6'lık bir artışla 14 milyar doları bulacak bir ihracattan söz edebiliriz. Ticaret hacminde ise 30 milyar dolara erişebiliriz"