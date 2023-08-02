Sıfıra elektronik takip

Arşiv
Sağlıkta uygulanan ürün takip sistemi gibi bir elektronik uygulama yapılacak. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından geliştirilen Ürün Takip Sistemi'nde Türkiye'de üretilen veya yurt dışından gelen bütün tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin takibi elektronik ortamda yapılıyor. Otomotivde de, araç ithal edildiğinde ya da fabrikada banttan indikten sonra müşteriye ulaşana kadar takip edilecek. Böylelikle stokçuluğun önüne geçilecek.
ARAÇ İLANLARINA DOĞRU BİLGİLENDİRME ŞARTI GELİYOR
Öte yandan ikinci el piyasasına da yeni düzenlemeler gelecek. Düzenlemeyle ilan sitelerine de sorumluluk verilecek. İlanlarda 'Ahmet Bey'den', 'Mehmet Bey'den' satılık ilanlar artık olmayacak. İlanlarda isim, soyisim, numara doğru olarak belirtilecek. İlanlardan ilan sahibi ve ilgili site sorumlu tutulacak. İlanların gerçek tüzel kişi olmaması halinde ceza kesilecek. Bu uygulama otomobil için değil konut ilanları içinde geçerli olacak. Otomotiv sektörüne yönelik getirilen uygulamalarla özellikle ikinci el piyasasında fiyatların düşmesini sağlayan Ticaret Bakanlığı yeni bir uygulamayı hayata geçirecek.