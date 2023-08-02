|
Ekonomi

Sıfıra elektronik takip

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadelesine devam ediyor. Otomotiv sektöründe fiyatların geri çekilmesi için yeni formüller üreten Bakanlık, sıfır araçların stok durumunu takip etmek için yeni bir sistem kuruyor.

Nur Banu Aras
04:00 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Sağlıkta uygulanan ürün takip sistemi gibi bir elektronik uygulama yapılacak. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından geliştirilen Ürün Takip Sistemi'nde Türkiye'de üretilen veya yurt dışından gelen bütün tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin takibi elektronik ortamda yapılıyor. Otomotivde de, araç ithal edildiğinde ya da fabrikada banttan indikten sonra müşteriye ulaşana kadar takip edilecek. Böylelikle stokçuluğun önüne geçilecek.


ARAÇ İLANLARINA DOĞRU BİLGİLENDİRME ŞARTI GELİYOR

Öte yandan ikinci el piyasasına da yeni düzenlemeler gelecek. Düzenlemeyle ilan sitelerine de sorumluluk verilecek. İlanlarda 'Ahmet Bey'den', 'Mehmet Bey'den' satılık ilanlar artık olmayacak. İlanlarda isim, soyisim, numara doğru olarak belirtilecek. İlanlardan ilan sahibi ve ilgili site sorumlu tutulacak. İlanların gerçek tüzel kişi olmaması halinde ceza kesilecek. Bu uygulama otomobil için değil konut ilanları içinde geçerli olacak. Otomotiv sektörüne yönelik getirilen uygulamalarla özellikle ikinci el piyasasında fiyatların düşmesini sağlayan Ticaret Bakanlığı yeni bir uygulamayı hayata geçirecek.


#Ekonomi
#sıfır araç
#elektronik takip
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Konya fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler