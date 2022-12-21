Şırnak’tan yeni müjde gelebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos’ta inşaatı devam eden Doğal Gaz İşleme Tesisi’nde gazetecileri ağırladı. 2022 çalışmalarını ve gelecek yıla ilişkin beklentilerini anlatan Dönmez, Şırnak’tan yeni petrol müjdesi gelebileceğini belirtirken doğal gazda şimdiye kadar depoların kullanılmadığını açıkladı. Dönmez şunları söyledi:

GAZDA DEPO KULLANILMADI

Denizlerdeki Avrupa'nın en büyük doğal gaz yeraltı deposunu hizmete açtık. Depolama kapasitesi 4,6 milyar metreküp. Tuz Gölü’nde 3-4 yıl önce devreye aldığımız depo 1,2 milyar metreküp. Toplamda yaklaşık 6 milyar metreküpe ulaşan bir depolama kapasitemiz oldu. Her iki tesisimizi de kışa girmeden eylül itibarıyla tam doldurduk. Hala depoları kullanmış değiliz. 10 milyar metreküplük bir depolama hacmine ulaşacağız.

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Fatih Dönmez

KARADENİZ’DE 10’UNCU KUYU

Sondaj filomuzu her yıl artırıyoruz. Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'de Taşucu-1 kuyusunda çalışmalarına devam ediyor. Karadeniz gazının karadaki işleme tesisinde ilerleme oranı yüzde 80-85 civarında. Denizde boru hattı serim işleri tamamlandı. İlk fazla 10 kuyu hedeflemiştik. 9'unun işlemi bitti. 10'uncu da belki önümüzdeki birkaç haftada tamamlanmış olacak.

TAMAMI KARADENİZ’DEN

Operatörler 2 bin 200 metre derinlikte su altı robotlarıyla vana, ekipman ve boruların montajını yapıyor. Şu anda projemizde 8 bin kişi çalışıyor. Deniz tarafında 51 gemiyle operasyon devam ediyor. Bu haliyle baktığımızda keşiften üretime dünyanın en hızlı devreye alınan deniz saha geliştirme projesi olacak. Mart ayında önümüzdeki yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı sisteme vermeyi planlıyoruz. İlk etapta da günlük 10 milyon metreküplük bir üretim olacak. Yıllık 3,5 milyar metreküplük doğal gaz üretimine denk geliyor. 2026-2027'ye kadar da maksimum üretim seviyesine çıkaracağız. Bu durumda yaklaşık yıllık 15 milyar metreküplük bir doğal gaz üretimi söz konusu olacak ve ülkemizin ihtiyacının yüzde 25-30'luk kısmını buradan karşılıyor olacağız. Başka bir ifadeyle; hanelerde kullanılan doğal gazın tamamı artık Karadeniz'den çıkarılacak, üretilecek gazla karşılanmış olacak.

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KUYU BAŞI BİN VARİL ÜRETİM

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Şırnak'ta Gabar bölgesinde Şehit Esma Çevik Sahası'ndan günlük 5 bin 350 varillik bir üretim yakaladık. O sahada yine sismik çalışmalarımıza devam ediyoruz, arkadaşlar da ümitliler, belki yeni keşifler de o bölgeden gelebilir. O sahada kuyu başı üretimimiz 1000 varilin üzerinde. Üçüncü FSRU-LNG terminali bitti. Ocak ayında gemiyi işletmeye alacağız. Petrol ve doğal gaz arama amaçlı sondaj sayısını artırıyoruz. Bu sene 150-160 arasında bir sondajımız olacak. Önümüzdeki yıl 200'ün üzerinde, Türkiye Petrolleri sondaj faaliyetine girişecek. Bunun yarısından fazlası da arama amaçlı olacak çünkü bulmak için aramak gerekiyor, bulanlar da arayanlar. Böylece günlük 100 bin varil petrol hedefine ulaşmış olacağız.

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TANAP’ın kapasitesi artacak

Fatih Dönmez, TANAP'ın kapasitesinin artırılması yönünde ortaklar arasında görüş birliği olduğunu söyledi. Dönmez, “Taşıma kapasitesi 16 milyar metreküpten 32 milyar metreküpe çıkmış olacak. Bu ve diğer projelerle birlikte Türkiye sadece kendi enerji ihtiyacını değil, başta güneydoğu Avrupa ülkeleri olmak üzere Avrupa'ya bu konuda enerji ürünlerinin taşınması, iletilmesi konusunda destek olmaya devam edecek” dedi.

Gaz fiyatını belirleyeceğiz

Enerij ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bölgesinde ve dünyada referans gaz fiyatının belirlendiği gaz ticaret merkezine sahip olacaklarını kaydetti. Dönmez şöyle devam etti: “Önümüzdeki yıl hedefleri arasında İstanbul'da uluslararası gaz konferansı düzenlemek var. Şubat ayı gibi bize doğal gaz tedarik eden ülkelerle bizim sistemlerimizi, projelerimizi, altyapımızı kullanarak doğal gaz ithal eden ülkeleri İstanbul'da aynı masa etrafında bir araya getirmeyi amaçlıyoruz.”