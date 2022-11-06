Sosyal konutta ilk kura yarın

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular tamamlandı, sıra kura çekimlerine geldi. İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde ilk kura yarın Şırnak ve Ardahan'da çekilecek. 7-16 Kasım arasında Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki 12 ilde 22 bin 57 konutun kuraları tamamlanacak.

10 GÜN SÜRECEK

Kuralar noter huzurunda, şeffaf ve canlı yayın olarak TOKİ’nin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Mart ayının sonuna kadar tamamlanacak 250 bin konut kurasının ardından da sıra diğer illere gelecek.

Büyük illerdeki kuraların çekimleri daha uzun sürecek. Mardin ve Van’daki kuralar ikişer gün, Şanlıurfa’daki kura çekimi ise üç gün sürecek. Bir hafta boyunca devam edecek kura çekimlerinde salı günü Kars ve Siirt’te, çarşamba günü Iğdır ve Batmanda, perşembe günü Ağrı ve Mardin’de, cuma günü Van ve Mardin’de, cumartesi günü yine Van ve Mardin’de, pazar günü Şanlıurfa’da başlayacak çekimler üç gün sürecek. Hakkari’deki kura çekimi 15 Kasım pazartesi, Bitlis’te ise kura heyecanı 16 Kasım çarşamba günü yaşanacak.

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Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni’nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Beyoğlu’nda 778 konut ve 161 dükkanın temellerini atmaktan heyecan ve mutluluk duyduklarını" belirtti.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA BAŞLAYACAK

Kurum, İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde ilk kuranın da 7-16 Kasım’da gerçekleşeceğini duyurdu. Bakan Kurum, “İlk Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Onunla beraber Güney bölgemizde 5 ilimizde, Doğu Anadolu bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 12 ilimizde 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini de gerçekleştiriyoruz” dedi.