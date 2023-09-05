Taşımacılıkta giyilebilir teknoloji dönemi

Akca Teknoloji markası ile lojistik sektörüne özgü yazılımsal ve donanımsal çözümler ürettiklerini belirten Akca Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Erkam Akça, lojistikte teknolojilerin etkin kullanımıyla müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına hızlı ve pratik şekilde cevap verdiklerini belirtti. Akça, “Teknolojide yaşanan hızlı değişim, firmalarda değişiklik ve dönüşüm yapma zorunluluğu doğuruyor. Teknoloji kullanımı; lojistik operasyonlar sırasındaki trafiği ve dataları işlemede, yönetmekte büyük avantaj sağlıyor” dedi. Giyilebilir teknolojilerin sektör için önemini anlatan Akça, şu bilgileri verdi: “Donanımsal çözümlerimizin en yenisi ise Thread in Motion tarafından geliştirilen akıllı eldivenlerin partneri olmamız. Giyilebilir teknoloji sayesinde depo içi elleçleme süreçlerinde çok daha verimli operasyonlar yürütüldüğünü görebiliyoruz. Stok yönetimi, veri toplama ve iletişim gibi alanlarda çok büyük potansiyele sahip akıllı eldivenleri kendi operasyonlarımızda da kullanıyor, sonuçları herkesten önce test ederek verimliliğini ispatlamış oluyoruz.”