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TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCDD Genel Müdürlüğü: Yolcu garantisi süresi hiçbir surette 14 yılı aşmayacak

Bazı basın yayın organlarında çıkan "Gar 6 yıldır dolar öğütüyor" başlıklı gerçeği yansıtmayan haber hakkında TCDD Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. TCDD'den yapılan açıklamada Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda yolcu garantisi süresinin hiçbir koşulda 14 yılı aşmayacağı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
TCDD Genel Müdürlüğü: Yolcu garantisi süresi hiçbir surette 14 yılı aşmayacak
Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında çıkan "Gar 6 yıldır dolar öğütüyor" başlıklı gerçeği yansıtmayan haber hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Ankara YHT Garı'nın, uluslararası standartlar dikkate alınarak ve diğer ülkelerdeki yüksek hızlı tren garlarının yapısı, düzeni, kullanım ve işletme şekilleri incelenerek projelendirildiğinin anımsatıldığı açıklamada, yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen garın, 29 Ekim 2016'da hizmet vermeye başladığı, işletmeciliğinin yüklenici firma tarafından 20 yıl 9 ay 4 gün olarak yapılacağı bilgisi verildi.

Yalnızca işletme süresinin ilk 14 yıllık dönemi boyunca idarenin yolcu garantisinin söz konusu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yolcu garantisi süresi hiçbir surette 14 yılı aşmayacaktır. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 235 milyon dolara inşa edilen, milyonlarca vatandaşımızın kullandığı, dünyaya model olmuş Ankara YHT Garı için 14 yıl içinde ödenecek tutar 159 milyon dolardır. Yine devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan işletme maliyeti olarak, açıldığı günden bugüne kadar yüklenici firma tarafından 215 milyon 540 bin 947,55 lira harcanarak, Ankara YHT Garı vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir. "

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