TCG Anadolu donanmaya teslim ediliyor.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, Türkiye’nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle bugün Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim ediliyor. Türkiye’nin Mavi Vatan’daki en önemli aracı olacak TCG Anadolu, yerli ve milli hava araçlarıyla TSK’nın gözü kulağı olacak. Gemiye katlanır kanatlı Bayraktar TB3 ve ilk insansız savaş uçağı Kızılelma da iniş kalkış yapabilecek. 6 helikopterin iniş yapabildiği gemide 20’den fazla hava aracı konuşlanabilecek. Projesi 2015’te başlayan Mayıs 2019’da ise denize indirilen geminin deniz kabul testleri ise Haziran 2022’de başladı.

Tuzla’daki Sedef Tersanesi’nin ana yükleniciliğinde inşa edilen ve yerlilik oranı yüzde 70 olan projede, 131 alt yüklenici, üniversiteler ve araştırma merkezleri görev aldı. Gemiye iniş kalkış yapacak SİHA’lar ile dünyanın ilk SİHA gemisi olacak. Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor. Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlanabilen geminin hangarında ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. 1223 personelli gemide tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.