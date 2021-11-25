TCMB: BAE Merkez Bankası ile iş birliğinin geliştirilmesi planlanmaktadır

Bakan Fatih Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Günlük 650 bin m3

Türkiye'nin denizlerdeki petrol ve doğal gaz aramaları son sürat devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez son gelişmelere ilişkin olarak heyecanlandıran bir tweet paylaştı.



Bakan Dönmez 'Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz.' dedi.



