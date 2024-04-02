Ticaret Bakanlığı açıkladı: Kapıkule'de 220 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart ayında kentte perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerle değişim oranlarını açıkladı. Martta fiyatı bir önceki aya göre en fazla artan ürün yüzde 34,34 ile sivri biber, fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 29,42 ile salatalık oldu