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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Kapıkule'de 220 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir araca düzenledikleri operasyonda 220 kilogram uyuşturucuya el koydu.

Kenan Biter
12:01 - 2/04/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Bakanlığın, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir araca yönelik operasyon gerçekleştirdi.


Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 220 kilogram esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Paylaşımda, "Gümrük muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine geçit yok." ifadesine yer verildi.




#Gümrük muhafaza ekipleri
#Kapıkule Gümrük Kapısı
#Ticaret Bakanlığı
#uyuşturucu madde
#yakalama
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