Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ilde dev operasyon: 1 ton 65 kilo esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, toplumların geleceğini tehdit eden uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda kasımın ilk haftasında yürütülen operasyonlarda İstanbul Havalimanı'nda 216,6 kilogram, Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'nda 234,2 kilogram ve Tekirdağ Limanı'nda 614,68 kilogram olmak üzere 1 ton 65 kilogram esrar ele geçirildi.