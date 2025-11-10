Ticaret Bakanlığı duyurdu: Kooperatiflere 34,8 milyon liralık hibe desteği verilecek

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'nın (KOOP-DES) 2025 yılı çağrı dönemine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi sonucunda, 45 ilden 63 kooperatifin 68 projesine 34,8 milyon lira tutarında hibe desteği sağlanmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında 45 ilden 63 kooperatifin 68 projesine destek verecek.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kooperatiflerin üretim gücünü, istihdam kapasitesini ve rekabet kabiliyetini artırmak amacıyla 2020'den bu yana yürütülen KOOP-DES kapsamında, kooperatiflere hibe destekleri sağlanıyor.
KOOP-DES Programı ile kooperatiflere makine-ekipman ve demirbaş alımları, sergi ve fuar katılımları ile nitelikli personel istihdamlarına yönelik destekler sunuluyor.
Sağlanan bu desteklerle, kooperatiflerin üretim altyapıları güçlendiriliyor, istihdam olanakları artırılıyor, yerel ekonomilerde katma değer oluşturuluyor ve ülkenin kalkınma hedeflerine somut katkı sağlanıyor.
Destek limitleri artırıldı
Destek sağlanacak iller
Destek sağlanacak iller, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat olarak sıralandı.
Bu projelerle, üretimden pazarlamaya, markalaşmadan ihracata kadar geniş bir yelpazede kooperatiflerin rekabet gücü ve sürdürülebilirliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.
Bu artışlar sayesinde kooperatiflerin, üretim altyapılarını modernize etme, pazarlama kapasitelerini artırma ve daha fazla istihdam sağlama imkanına kavuşması hedefleniyor.