Ticaret Bakanlığı duyurdu: Kooperatiflere 34,8 milyon liralık hibe desteği verilecek

2025 yılı çağrı döneminde KOOP-DES kapsamındaki destek limitlerinde artışlar gerçekleşti. Bu doğrultuda, makine-ekipman ve demirbaş alımı destek limiti, 2024 yılında 400 bin lira iken 1 milyon liraya, sergi ve fuar katılımı destek limiti 60 bin liradan 150 bin liraya, nitelikli personel istihdamı desteği de azami iki personel için yıllık 408 bin liradan 532 bin 800 liraya yükseltildi.