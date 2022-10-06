Ekonomi Togg otoyolda Osmangaziden geçerek yol testi yaptılar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Togg otoyolda: Osmangazi’den geçerek yol testi yaptılar

29 Ekim’de fabrika açılışıyla seri üretimin başlangıcının yapılacağı yerli ve milli otomobil Togg’un testlerine yurt içinde de devam ediliyor. Güvenlik donanımlarının test edildiği 2 Togg aracı, Osmangazi Köprüsü’nü kullanarak Gebze ile Gemlik fabrikası arasında test sürüşü gerçekleştirdi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Togg otoyolda: Osmangazi’den geçerek yol testi yaptılar
Togg’dan otoyolda gövde gösterisi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapacağı yerli ve milli otomobil Togg’un Gemlik fabrikasında son hazırlıklar sürerken, 2 araç otoyol testleri ve güvenlik testleri kapsamında Gebze Bilişim Vadisi’nden çıkarak Gemlik fabrikası arasında sürüş gerçekleştirdi.

GÜVENLİK TESTİ İÇİN OSMANGAZİ’Yİ GEÇTİ

Test sürüşlerinin yayınlandığı video Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Tweette, "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor" ifadesi kullanıldı. "#YeniLigeYolculuk" ve "#Togg" etiketlerinin kullanıldığı tweette, Togg'un kullanıcı deneyimine ilişkin video da paylaşıldı. Söz konusu videoda "güvenlik" vurgusu yapıldı. Togg kış testleri için yakın zamanda Turkish Cargo işbirliği ile Arjantin’e gitmiş ve başarıyla geri dönmüştü.

29 EKİM’DE FABRİKA AÇILIŞI YAPILACAK

Yıllık 175 bin adet kapasiteyle hizmet verecek yerli ve milli otomobil Togg’un Gemlik Tesisi’nin de 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak. 2030’a kadar 1 milyon 30 bin adetlik üretim vizyonuyla hizmet verecek. Çevreci şekilde tasarlanan fabrika, Avrupa’nın en akıllı ve yeşil fabrikası olarak nitelendiriliyor.

Tesisin içerisinde Togg’un üretim merkezinin yanında batarya fabrikası, deneyim merkezi, test pisti ve vatandaşların da ziyaret edebileceği yaşam alanları yer alıyor. Denize sıfır alanda ayrıca tedariğin yanı sıra ihracat ve transfer için bir liman olması bekleniyor.

TOBB Başkanı açıkladı: TOGG yolda da evde de şarj olacak
EKONOMİ
TOBB Başkanı açıkladı: TOGG yolda da evde de şarj olacak

TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin
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Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gemlik'teki fabrikası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak, hem de ilk otomobil banttan inmiş olacak.
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Son günlerde ortaya çıkan fiyat listeleri, ön sipariş-satış kampanyaları gibi spekülatif haberlere ilişkin, Togg'un sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.
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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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\"Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışını gerçekleştireceğimiz 29 Ekim 2022 ve akıllı cihazımızın yollara çıkacağı Mart 2023 tarihi yaklaştıkça Togg'a olan ilgi de artıyor.
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Bu ilgi ve merakı gururla takip ediyor, markamızla ilgili ticari sır olmaktan çıkan her gelişmeyi düzenli olarak sosyal medya hesaplarımız ve basın bültenlerimiz aracılığıyla duyuruyor, kamuoyunu gelişmelerden haberdar ediyoruz.
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Özellikle son haftalarda tamamı tahmine ya da varsayıma dayanan beyanlar, şirket temsilcilerimizin ifadelerinin çarpıtılarak yorumlanması ve hayal ürünü iddialar maalesef dikkat çekici biçimde artmıştır.
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Markamız tarafından açıklanmış gibi gösterilerek;

- Fiyat listesi,
- Ön sipariş - satış kampanyası,
- Kendisini Togg iş ortağı olarak tanıtan üçüncü kişi ve kurumların kamuoyunu yanıltmaya yönelik demeçlerinin, yayın ve ilanlarının
arttığını gözlemliyoruz.
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Hedeflerimize adım adım yaklaştığımız bir dönemde bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.
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Togg'un resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanmamış Haberler, hangi mecrada yer alırsa alsın gerçekliği şirketimiz tarafından teyit edilmemiş bilgilerdir. Kurumsal sorumluluk ve prensiplerimiz gereği, kamuoyunun bilgisine sunarız.\"
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TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG), son günlerde ortaya çıkan fiyat listeleri, ön sipariş-satış kampanyaları gibi spekülatif haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
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