Togg otoyolda: Osmangazi’den geçerek yol testi yaptılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapacağı yerli ve milli otomobil Togg’un Gemlik fabrikasında son hazırlıklar sürerken, 2 araç otoyol testleri ve güvenlik testleri kapsamında Gebze Bilişim Vadisi’nden çıkarak Gemlik fabrikası arasında sürüş gerçekleştirdi.

GÜVENLİK TESTİ İÇİN OSMANGAZİ’Yİ GEÇTİ

Test sürüşlerinin yayınlandığı video Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Tweette, "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor" ifadesi kullanıldı. "#YeniLigeYolculuk" ve "#Togg" etiketlerinin kullanıldığı tweette, Togg'un kullanıcı deneyimine ilişkin video da paylaşıldı. Söz konusu videoda "güvenlik" vurgusu yapıldı. Togg kış testleri için yakın zamanda Turkish Cargo işbirliği ile Arjantin’e gitmiş ve başarıyla geri dönmüştü.

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29 EKİM’DE FABRİKA AÇILIŞI YAPILACAK

Yıllık 175 bin adet kapasiteyle hizmet verecek yerli ve milli otomobil Togg’un Gemlik Tesisi’nin de 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak. 2030’a kadar 1 milyon 30 bin adetlik üretim vizyonuyla hizmet verecek. Çevreci şekilde tasarlanan fabrika, Avrupa’nın en akıllı ve yeşil fabrikası olarak nitelendiriliyor.

Tesisin içerisinde Togg’un üretim merkezinin yanında batarya fabrikası, deneyim merkezi, test pisti ve vatandaşların da ziyaret edebileceği yaşam alanları yer alıyor. Denize sıfır alanda ayrıca tedariğin yanı sıra ihracat ve transfer için bir liman olması bekleniyor.

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