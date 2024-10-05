Togg’un sedanı da aynı banttan

Togg’un ikinci modeli olan sedan T10F, SUV modeli T10X’le aynı bantta üretilecek. Türk mühendislerinin tasarladığı modüler üretim platformunun karma üretim kabiliyeti sayesinde SUV ve sedan karışık şekilde üretilebilecek.





ANINDA ÜRETİM TİPİ DEĞİŞİYOR

Togg’un 2019’da fabrika yapım aşamasında Türk mühendislerle tasarladığı elektrikli araç platformu üzerinde 2030 yılına kadar hedeflenen 1 milyonluk 5 modelin üretimi karma şekilde yapılabiliyor. 15 saniyede değişebilen ve 250 robotun gelecek model çeşidine göre yapay zeka ile pozisyon aldığı bantta yalnızca taban uzunluğu ve batarya kapasitesi değişiyor. Bu sayede sedan, fastback, SUV ve MPV segmentlerinde üretim kabiliyetine sahip olabiliyor.





ESKİ FABRİKALARDA GÜNLERCE SÜRÜYOR

Fabrikayı kuran isimlerden Murat Akdaş bu değişim işleminin eski tip fabrikalarda günlerce sürdüğünü belirtmişti. Elektrikli araç üretimi yapan çoğu otomotiv firmasının modüler platform kullandığı biliniyor. Parça sayısının 5’te 1’e düştüğü elektrikli otomobillerde taban uzunluğu baz alınırken, kupa olarak tabir edilen üst aksamların üretim çeşitliğinde etken bir faktör olmadığı ifade ediliyor.





T10F’E DE YÜZLERCE TEST YAPILACAK

Türkiye’nin milli otomobili T10X’in geçtiği yüzden fazla tip onay testinden T10F’de geçecek. Şimdilik yalnızca fabrikadaki pistte görüntülenen ve test edilen sedan T10F kış testine de tabi tutulacak. Bunun yanında çarpışma testleri de yapılacak modelin 2025’e kadar Avrupa ve birçok ülkede tip onayının alınması bekleniyor.





100 BİN ÜRETİME T10F’LE YAKLAŞACAK

Geçtiğimiz yıl 100 bin adet üretim kabiliyetine yaklaşan Togg’un Gemlik Tesisi’ne sedan model ilaç olacak. Yıllık 25 bin üretim yapan tesisin 100 bin adetlik kabiliyetine T10F’le yaklaşılacak. Togg’un bünyesinde son olarak 3 binden fazla çalışanın olduğu biliniyor. Bunun gelecek model sayısıyla 5 bine kadar ulaşması planlanıyor.



