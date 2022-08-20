TOKİ’de alt gelir grubu sınırı 14 bin TL’ye yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki ay duyuracağı projeden şehit yakınları, gaziler ve emeklilerin yanı sıra gençler de faydalanacak. Aynı zamanda vatandaşlara uygun fiyatlı konut sağlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) projelerine başvuran alt gelir grubuna yönelik şartlar da güncellendi. Buna göre, daha önce 10 bin lira olan aylık hane halkı geliri sınırı 14 bin liraya çıkarılırken, İstanbul’da ise gelir şartı 16 bin lira olarak değiştirildi. Bu sayede aylık hane halkı geliri İstanbul’da 16 bin lira ya da 16 bin liranın altında olan kişiler, TOKİ’nin alt gelir grubuna yönelik projelere başvurabilecek.

4 FARKLI KATEGORİ VAR

Türkiye genelinde ise bu sınır 14 bin lira olarak uygulanacak. Alt gelir grubuna yönelik konut projelerine başvurmak isteyen vatandaşların ayrıca; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 25 yaşını doldurmuş olma, projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan uzun süredir ikamet ediyor olma veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olma, TOKİ’den konut satın almamış olma ve TOKİ’den konut kredisi kullanmamış olma, hane halkı adına yalnızca bir adet başvuru yapılmış olma şartlarını karşılaması gerekiyor. Projelere başvuru esnasında şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerin, en az yüzde 40 engelli vatandaşların, emekli vatandaşların ve diğer alıcı adayların başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul ediliyor. Ayrıca TOKİ’nin konut projelerinde şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere kuraya girmeden konut alma hakkı tanınıyor. Bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirleniyor.