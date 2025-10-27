TÜMOSAN bayisi Börklüler Otomotiv Osmaniye'de yeni plazasını hizmete açtı: Bölgenin tarımsal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor

"Yeni plazamızla birlikte Osmaniye’de çiftçilerimize daha yakın olmayı, onların ihtiyaçlarını yerinde ve hızlı bir şekilde karşılamayı amaçladık. Bölge tarımına değer katacak hizmetlerimizi artık daha geniş ve modern bir tesisten sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz."