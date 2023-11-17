Turist başı hedef 130 dolar

Turistlerin günlük harcama tutarı 2017’de 65 dolarken, Rusya-Ukrayna savaşı ve pandemiye rağmen artarak bu yıl 100 dolar sınırına yaklaştı. Türkiye, atılım doğrultusunda çıtayı 130 dolar olarak revize etti. Türkiye’de ortalama 9,8 gün konaklayan bir turistin böylece önümüzdeki beş yılın sonunda tatilinde toplam bin 250 dolar harcamasını hedefliyor. Söz konusu hedef için çizilen tarih ise 2028 yılı.