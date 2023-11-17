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Ekonomi

Turist başı hedef 130 dolar

Türkiye, önümüzdeki yıllarda turizmde hem nitelikli turist hem de gelirini artıracak.

Mehmet Güney
04:00 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 02:03 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Turistlerin günlük harcama tutarı 2017’de 65 dolarken, Rusya-Ukrayna savaşı ve pandemiye rağmen artarak bu yıl 100 dolar sınırına yaklaştı. Türkiye, atılım doğrultusunda çıtayı 130 dolar olarak revize etti. Türkiye’de ortalama 9,8 gün konaklayan bir turistin böylece önümüzdeki beş yılın sonunda tatilinde toplam bin 250 dolar harcamasını hedefliyor. Söz konusu hedef için çizilen tarih ise 2028 yılı.

GOLF TURİZMİ 365 GÜN

Turizmi kum ve güneşten çeşitlendirerek Anadolu’nun içlerine çekmeye başlayan Türkiye’nin tam yıl turizm hedefinde de emin adımlarla ilerliyor. Turizmin 12 aya yayılması kapsamında geliştirilen turizm destinasyonları arasında golf turizmi de yer alıyor.



#Turizm
#Ekonomi
#Yatırım
#Ticaret
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