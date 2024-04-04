|
Ekonomi

Turizmde bayram bereketi

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması sayesinde sezonu erken açan turizm sektöründe yüzler gülüyor.

Mehmet Güney
04:00 - 4/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:15 - 3/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Mart ayında gerçekleşen Nevruz ve Paskalya bayramlarında binlerce turist geldi. Nevruz için 14 günlük tatili fırsat bilen İranlılar, başta Van olmak üzere birçok şehri renklendirdi. Nevruz bayramında Akdeniz, Van ve Karadeniz bölgesindeki oteller İran konseptine uygun dizayn edildi. Nevruz bayramı boyunca yer yer bazı otellerde yüzde 60-70’lere varan doluluk oranları oluştu.

OTELLERDE YÜZDE 100 DOLULUK BEKLENİYOR

Mart sonu kutlanan Paskalya bayramı dolayısıyla da sahiller yabancı turistlere ev sahipliği yaptı. 3-4 gün süren tatilde Almanya, İngiltere, Hollanda, Romanya, İskandinav ülkelerinden birçok turist Akdeniz ve Ege’yi hareketlendirdi. Yaz sezonuna hazırlık için 2 bayram geçiren turizmciler, en iyi performansı ise Ramazan Bayramı rezervasyonları ile göstermek istiyor. Ramazan Bayramı’nda iç pazarın hareketlenmesi beklenirken, 9 günlük tatilin otellerdeki doluluk oranlarını yüzde 100'e ulaştırması öngörülüyor.




#Turizm
#Ekonomi
#Ramazan Bayramı
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji anlık bilgilerine bakmadan planlarınızı yapmayın: İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...