Turizmde bayram bereketi

Mart ayında gerçekleşen Nevruz ve Paskalya bayramlarında binlerce turist geldi. Nevruz için 14 günlük tatili fırsat bilen İranlılar, başta Van olmak üzere birçok şehri renklendirdi. Nevruz bayramında Akdeniz, Van ve Karadeniz bölgesindeki oteller İran konseptine uygun dizayn edildi. Nevruz bayramı boyunca yer yer bazı otellerde yüzde 60-70’lere varan doluluk oranları oluştu.

Mart sonu kutlanan Paskalya bayramı dolayısıyla da sahiller yabancı turistlere ev sahipliği yaptı. 3-4 gün süren tatilde Almanya, İngiltere, Hollanda, Romanya, İskandinav ülkelerinden birçok turist Akdeniz ve Ege’yi hareketlendirdi. Yaz sezonuna hazırlık için 2 bayram geçiren turizmciler, en iyi performansı ise Ramazan Bayramı rezervasyonları ile göstermek istiyor. Ramazan Bayramı’nda iç pazarın hareketlenmesi beklenirken, 9 günlük tatilin otellerdeki doluluk oranlarını yüzde 100'e ulaştırması öngörülüyor.