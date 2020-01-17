Ekonomi Türkiyede insani gelişim yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'de insani gelişim yükseldi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 2018 yılı verileri baz alınarak hazırlanan ‘İnsani Gelişme Raporu 2019’ İstanbul’da gerçekleştirilen programda yayımlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Rapor; İnsani Gelişme Endeksi, Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi, Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi ile Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi'ni içeriyor. Ülkelerin resmi istatistik kurumlarından elde edilen veriler ışığında hazırlanan endeks, uzun ve sağlıklı yaşam, bilgiye erişim ile kabul edilebilir bir yaşam standardı gibi üç temel boyutta ortalama insani gelişme düzeyinin uzun vadeli takibi sonucunda oluşturuluyor.

TÜRKİYE EN YÜKSEK İNSANİ KATEGORİDE

Yayımlanan rapora göre; Türkiye’nin 2018 yılındaki İnsani Gelişme Endeksi değeri 0,806 olarak hesaplandı. Bu değerle Türkiye, 189 ülke arasında 59’uncu oldu ve ilk kez “en yüksek insani gelişme” kategorisinde yer aldı. Türkiye bir önceki listede “yüksek insani gelişme” kategorisinde yer almıştı.

İLK SIRADA NORVEÇ VAR

  • ‘İnsani Gelişme Raporu 2019’a göre Norveç en gelişmiş ülke olarak ilk sırada yer aldı ve zirvedeki yerini korudu. Norveç’i sırasıyla; İsviçre, İrlanda, Almanya ve Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi izledi. Listenin en altındaki sıralama ise sırasıyla Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Güney Sudan ve Burundi şeklinde oluştu. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, “Türkiye İnsani Gelişme Endeksi değeri 2018’de 0,806 olarak hesaplanmıştı. Bu değerle Türkiye, 189 ülke arasında 59’uncu oldu. Türkiye bu gelişmeyle ilk kez ‘en yüksek insani gelişme’ kategorisine girdi. Türkiye bir önceki listede 64’üncü olarak ‘yüksek insani gelişme’ kategorisinde yer almıştı” şeklinde konuştu.

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