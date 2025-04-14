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Türkiye’de satılan 4 lastiğin 1’i Petlas

Türkiye’de satılan 4 lastiğin 1’i Petlas

Şuayip Alabay
Şuayip Alabay
04:0014/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hakan Yalnız
Hakan Yalnız

Türkiye’de geçen yıl satılan 4 otomobil lastiğinden 1’i Petlas marka oldu. Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, “Binek grubunda toplam 7 milyon 400 bin adede ulaştık. Bu sonuçlarla adet bazında yüzde 25’e yaklaşan pazar payımızla liderliğimizi pekiştirdik” dedi.

Petlas, Kapadokya ve Kırşehir fabrikasında düzenlediği lansmanda yüksek performans yaz lastiği Prestige Sport’u tanıttı. Lansmanda konuşan Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, tüm araçlar için 300 farklı desende 3.500 farklı ebatta lastik ürettiklerini söyledi.


KÜRESEL PAZAR 2,5 MİLYAR ADET

Toplantıda lastik sektörünü küresel ve ulusal ölçekte de değerlendiren Yalnız, “Küresel ölçekte lastik sektörü bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artışla 2,5 milyar adede ulaştı. Bu sayının yaklaşık 2,2 milyar adedi yenileme pazarından geliyor. Ülkemizde ise yaklaşık 23 milyon adetlik binek ve ticari lastik satışıyla otomobil pazarına benzer şekilde rekor kırıldı. Özetle, hem otomotiv hem de lastik sektörü 2024 yılını rekorlarla kapattı” ifadelerini kullandı.


SON 3 YILDIR BİNEKTE LİDER MARKA OLDUK

Petlas olarak sürdürülebilir büyümeye odaklandıklarını kaydeden Yalnız, “Binek grubunda bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 5,4 büyüme kaydederek yurt içi ve yurt dışı pazarlarda toplam 7 milyon 400 bin adede ulaştık. Son üç yıldır binek grubu lastik yenileme pazarında en çok tercih edilen markayız. Bu sonuçlarla adet bazında yüzde 25’e yaklaşan pazar payımızla liderliğimizi pekiştirdik. Ciromuzun yüzde 44’ünü ihracattan sağlıyoruz” şeklinde konuştu. Prestige Sport’un lüks segmentten yüksek pay alacağını vurgulayan Yalnız, “Hedefimiz bu segmentte lider olmak. A performanslı Prestige Sport’la birlikte diğer lastiklerimizi de yenileyeceğiz” dedi.


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