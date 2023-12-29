Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni gücü AKYA hedefi tam isabetle vurdu: Bunu yapabilen 5-6 ülkeden biri olduk

Ağır sınıf milli torpitomuz AKYA, özellikle deniz harbi için çok önemli vazgeçilmez bir unsur. Hem tespit edilmesinin çok zor olması hem de ciddi bir talep gücüne sahip olması sebebiyle ürünümüzün yerli ve milli olması çok elzemdi. Bunu yapabilen 5-6 ülkeden biri de biz olduk.