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Ekonomi

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni gücü AKYA hedefi tam isabetle vurdu: Bunu yapabilen 5-6 ülkeden biri olduk

Mavi Vatan’ın keskin kılıcı milli torpidomuz AKYA, TCG PREVEZE Denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ağır sınıf milli torpitomuz AKYA, özellikle deniz harbi için çok önemli vazgeçilmez bir unsur. Hem tespit edilmesinin çok zor olması hem de ciddi bir talep gücüne sahip olması sebebiyle ürünümüzün yerli ve milli olması çok elzemdi. Bunu yapabilen 5-6 ülkeden biri de biz olduk." dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
09:50 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 10:03 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
'AKYA', TCG Preveze denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti.
'AKYA', TCG Preveze denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık'ta TCG Preveze Denizaltısı tarafından Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen harp atışında, AKYA ağır torpidosunun hedefi tam isabetle vurması büyük bir heyecanla takip edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve askeri personel, AKYA ağır torpidosunun atışını TCG GÖKOVA'nın Komuta Merkezinden izledi.

Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun "Bismillah ateş serbest" komutuyla ateşlenen AKYA ağır torpidosu, 12 bin yardalık bir mesafeden hedef gemiyi tam isabetle vurarak batırdı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, atış sonrası yaptığı değerlendirmede, “Bugün Türk Deniz Kuvvetleri için çok önemli bir gün. Yerli ve millî torpidomuz AKYA’nın çok başarılı bir atışını icra ettik ve AKYA torpidosunu Türk Deniz Kuvvetleri envanterine aldık. Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce millî ve yerli güdüm mermimiz ATMACA’yı envanterimize almıştık. Kısa süre sonra gemilerimizden hava hedeflerine karşı kullanacağımız HİSAR deniz millî ve yerli güdümlü mermimizi hizmete alacağız. Aynı şekilde millî ve yerli mayınımız MALAMAN’ı kısa bir süre sonra envanterimize alacağız. Yerli ve millî atış kontrol sistemlerimizi kullanan gemilerimiz, yerli ve millî güdüm mermileri ile yerli ve millî torpidoları kullanmaktadır. Hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

"AKYA’mızı Deniz Kuvvetlerimizin envanterine kazandırdık"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimiz açısından çok anlamlı ve özel bir günü daha hep beraber yaşadık.
Allah’a hamdolsun, yerli teknolojiler içeren milli torpitomuz AKYA’nın atışını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik ve bu başarılı atışla AKYA’mızı Deniz Kuvvetlerimizin envanterine kazandırdık.
" ifadelerini kullandı.

"Bunu yapabilen 5-6 ülkeden biri olduk"

Görgün, "
Ağır sınıf milli torpitomuz AKYA, özellikle deniz harbi için çok önemli vazgeçilmez bir unsur. Hem tespit edilmesinin çok zor olması hem de ciddi bir talep gücüne sahip olması sebebiyle ürünümüzün yerli ve milli olması çok elzemdi. Bunu yapabilen 5-6 ülkeden biri de biz olduk.
" diye konuştu.
"AKYA’mız, MaviVatan’ın ve bölgemizdeki haklarımızın korunmasında çok büyük bir caydırıcı güç olacak."
diyen Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vesile ile başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Milli Savunma Bakanlığımız, Deniz Kuvvetlerimiz ve bu projede emeği geçen tüm şirketlerimize; Roketsan’a ve Savunma Sanayii Başkanlığımızdaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. AKYA‘mız vatanımıza ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

"Mavi Vatan'daki çelik kılıç"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise, “Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri için, Deniz Kuvvetleri için özellikle savunma sanayimiz için çok tarihî bir gün. Envantere giren yerli ve millî ATMACA gemisavar füzemizden AKYA torpidomuzun da Deniz Kuvvetlerimizin envanterinde olması gerçekten Türkiye’nin Mavi Vatan’daki çelik kılıcının ne kadar keskin olduğunu gösteriyor. Bunu millî kabiliyetlerle gerçekleştirmiş olmanın haklı gururunu da burada hepimiz beraber yaşadık.” ifadelerini kullandı.

#AKYA
#TCG Preveze
#Haluk Görgün
19 dakika önce
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