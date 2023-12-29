Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni gücü AKYA hedefi tam isabetle vurdu: Bunu yapabilen 5-6 ülkeden biri olduk

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık'ta TCG Preveze Denizaltısı tarafından Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen harp atışında, AKYA ağır torpidosunun hedefi tam isabetle vurması büyük bir heyecanla takip edildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve askeri personel, AKYA ağır torpidosunun atışını TCG GÖKOVA'nın Komuta Merkezinden izledi.
Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun "Bismillah ateş serbest" komutuyla ateşlenen AKYA ağır torpidosu, 12 bin yardalık bir mesafeden hedef gemiyi tam isabetle vurarak batırdı.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, atış sonrası yaptığı değerlendirmede, “Bugün Türk Deniz Kuvvetleri için çok önemli bir gün. Yerli ve millî torpidomuz AKYA’nın çok başarılı bir atışını icra ettik ve AKYA torpidosunu Türk Deniz Kuvvetleri envanterine aldık. Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce millî ve yerli güdüm mermimiz ATMACA’yı envanterimize almıştık. Kısa süre sonra gemilerimizden hava hedeflerine karşı kullanacağımız HİSAR deniz millî ve yerli güdümlü mermimizi hizmete alacağız. Aynı şekilde millî ve yerli mayınımız MALAMAN’ı kısa bir süre sonra envanterimize alacağız. Yerli ve millî atış kontrol sistemlerimizi kullanan gemilerimiz, yerli ve millî güdüm mermileri ile yerli ve millî torpidoları kullanmaktadır. Hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.
"AKYA’mızı Deniz Kuvvetlerimizin envanterine kazandırdık"
"Bunu yapabilen 5-6 ülkeden biri olduk"
"Bu vesile ile başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Milli Savunma Bakanlığımız, Deniz Kuvvetlerimiz ve bu projede emeği geçen tüm şirketlerimize; Roketsan’a ve Savunma Sanayii Başkanlığımızdaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. AKYA‘mız vatanımıza ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."
"Mavi Vatan'daki çelik kılıç"
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise, “Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri için, Deniz Kuvvetleri için özellikle savunma sanayimiz için çok tarihî bir gün. Envantere giren yerli ve millî ATMACA gemisavar füzemizden AKYA torpidomuzun da Deniz Kuvvetlerimizin envanterinde olması gerçekten Türkiye’nin Mavi Vatan’daki çelik kılıcının ne kadar keskin olduğunu gösteriyor. Bunu millî kabiliyetlerle gerçekleştirmiş olmanın haklı gururunu da burada hepimiz beraber yaşadık.” ifadelerini kullandı.