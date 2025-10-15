Üç milyon jantın yüzde 99’u yurt dışına

Cevher Grubu’nun, global otomotiv devleriyle mühendislik ortaklıkları yürüttüğünü belirten Özyavuz, “Volkswagen, Audi ve Mercedes-Benz gibi markalarla uzun vadeli iş birliklerimiz var. Ayrıca halka arz sürecimizi başlattık. Bu adımla hem yatırımcılarımıza uzun vadeli değer kazandırmayı hem de ileri teknoloji yatırımlarımıza kaynak sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.