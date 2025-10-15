Üç milyon jantın yüzde 99’u yurt dışına

Aktif büyüklüğünü üç yılda yüzde 276 artıran Cevher Holding, ürettiği 3 milyon adet jantın yüzde 99'unu ihracat ediyor.
Türkiye’nin alüminyum jant üreticilerinden Cevher Grubu, son üç yılda güçlü bir finansal büyüme performansı sergiledi. Cevher Jant İcra Kurulu Üyesi Cevher Özyavuz, “2021’den bu yana aktif büyüklüğümüzü yüzde 276 artırarak 7,2 milyar TL’ye çıkardık” ifadelerini kullandı.
HEDEF 170 MİLYON AVRO CİRO
Özyavuz, şirketin ihracat odaklı büyüme modeline dikkat çekerek, “2022 yılında 116 milyon avro olan ciromuzu 2023’te 133 milyon avroya, 2024’te ise 144 milyon avroya yükselttik. 2025 yılı sonunda 170 milyon avro ciro hedefliyoruz. İzmir’deki tesislerimizde yıllık 3 milyon jant üretim kapasitesine sahibiz ve üretimimizin yüzde 99’unu ihraç ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Cevher Özyavuz, sürdürülebilirlik yatırımların da finansal büyüme için ayrılmaz bir parça olduğunu vurguladı. Özyavuz, “Alüminyum sektörünün ilk ASI Performans Standardı sertifikalı jant üreticisiyiz. I-REC belgesi ile elektrik kaynaklı karbon emisyonlarımızı yüzde 100 sıfırladık. Tesislerimizde çevreci üretim standartlarını sürekli geliştiriyoruz” dedi.
Halka arz geliri teknolojiye gidecek
- Cevher Grubu’nun, global otomotiv devleriyle mühendislik ortaklıkları yürüttüğünü belirten Özyavuz, “Volkswagen, Audi ve Mercedes-Benz gibi markalarla uzun vadeli iş birliklerimiz var. Ayrıca halka arz sürecimizi başlattık. Bu adımla hem yatırımcılarımıza uzun vadeli değer kazandırmayı hem de ileri teknoloji yatırımlarımıza kaynak sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.