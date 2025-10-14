Zara, Bershka, LC Waikiki, Mango... Ünlü giyim devi firma iflas etti

Zara, Bershka, LC Waikiki ve Mango gibi dünya devlerine üretim yapan İstanbul merkezli 3F Tekstil, mali sıkıntıları aşamayınca iflas etti. Geçtiğimiz yıl konkordato ilan eden şirket hakkında mahkeme iflas kararı verdi. Kararda, 3F Tekstil’in borçlarını ödeyemediği ve mali yapısında iyileşme sağlanamadığı belirtildi. Kararın ardından konkordato komiser heyetinin görevine son verildi, tüm tedbirler kaldırıldı ve şirket için tasfiye süreci resmen başlatıldı.

1 /6 Zara, Bershka, LC Waikiki, Mango, Next ve Resort gibi dünyaca ünlü markalarla çalışan İstanbul merkezli 3F Tekstil resmen iflas etti. Geçtiğimiz yıl konkordato ilan eden şirket hakkında, mahkeme tarafından iflas kararı verildi.

2 /6 Mahkeme iflas kararını açıkladı

Uzun süredir finansal sıkıntılarla boğuşan 3F Tekstil’in konkordato sürecinden çıkamayacağına hükmeden mahkeme, şirketin borçlarını ödeyemediğini ve mali yapısında herhangi bir iyileşme sağlanamadığını belirtti. Bu kararın ardından konkordato komiser heyetinin görevine son verildi ve şirket üzerindeki tüm tedbirler kaldırıldı.

3 /6 Tasfiye süreci başladı

Haber7'de yer alan habere göre; mahkemenin iflas kararının ardından 3F Tekstil için tasfiye süreci resmen başlatıldı. Şirketin İstanbul’daki merkez ofisi ve Barcelona’daki operasyonlarının da durdurulacağı, tüm varlıkların satışa çıkarılarak borçların kapatılmasının planlandığı öğrenildi.

4 /6 Dünya devleriyle çalışıyordu

Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin önde gelen hazır giyim üreticileri arasında yer alan 3F Tekstil, Zara, Bershka, LC Waikiki, Mango ve Next gibi global markalara üretim yapıyordu.

5 /6 Ancak son dönemde artan maliyetler ve küresel siparişlerdeki daralma nedeniyle şirketin faaliyetlerini sürdüremediği belirtildi.