​Ukrayna’nın yeniden inşasına talibiz.

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna, bir yandan da yaralarını sarmaya çalışıyor. Bir dizi temas için Türkiye'ye gelen Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcıları Anna Yurchenko ve Mustafa-Masi Nayyem başkanlığındaki Ukrayna heyeti, Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmaları temsilcileriyle bir araya geldi. Yaklaşık 70 firmanın katıldığı toplantıda Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile Ukraynalı yetkililer arasında öncelikli projeler ele alındı ve Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik iş birliği öngören bir mutabakat zaptı imzalandı.

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TMB Başkanı Erdal Eren, dünya inşaat sektöründe önemli bir paya ve deneyime sahip olan Türk müteahhitlerin, Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda en doğru seçim olacağını söyledi. Eren, "Türk müteahhitlik ve müşavirlik şirketleri, ülkenin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmaya fazlasıyla hazırdır" dedi. Ukrayna'nın yeniden inşası için bakanlardan güçlü bir destek aldıklarını dile getiren Eren, “Söz konusu girişimlerimiz ile ağustos’ta imzalanan mutabakat zaptının bir yansıması olarak gerçekleştirdiğimiz toplantıda da süreçte ilerleyebilmek adına üyelerimizle birlikte Ukrayna makamlarından ilk ağızdan bilgi almayı bekliyoruz" diye konuştu.

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8,7 MİLYAR DOLARLIK PROJE VAR

Ukrayna'nın Türk müteahhitler için önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Eren, ülkede savaş öncesinde son derece aktif olan sektörün toplam 8,7 milyar dolarlık 231 proje üstlendiğini ve son olarak bazı TMB üyelerinin de ülkedeki kritik altyapı unsurlarının onarım ve yeniden inşası için faaliyetlerine başladığını ifade etti. Eren, toplantı kapsamında TMB ile Ukrayna Altyapı Bakanlığı referansına sahip “Ader Haber and Co.” hukuk firması arasında imzalanan mutabakat zaptıyla da ülkedeki yeniden inşa sürecinde Türkiye’den en iyi müteahhitlik hizmetlerini alması için Ukrayna’ya yardımcı olmayı taahhüt edeceklerini kaydetti.

60 milyar dolarlık zarar hesaplandı

Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Mustafa Masi Nayyem, Ukrayna’nın yaralarını sarmak için uluslararası toplumun yardımına ihtiyaç duyduklarını ve bu kapsamda toplantıya Türk müteahhitlerin yoğun katılımından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Konuk bakanlardan Anna Yurchenko ise ülkedeki şu anki koşulların zorluğuna ve ülkenin her an saldırı altında olduğuna işaret ederek, Dünya Bankası’na göre Ukrayna alt ve üstyapısında şu ana kadar oluşan zararın 60 milyar doların üzerinde olduğunu kaydetti. Yurchenko, Ukrayna hükümeti ve donör ülke ile kuruluşlarca finanse edilecek projeler arasında ilk etapta hasar görmüş olan çok sayıda yol ve köprü, demiryolu ve enerji altyapısı, hastane ve okul gibi sosyal yapıların yer aldığını belirtti.

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