Ulaşıma 250 milyar dolar yatırım yaptık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin elektrik ve elektronik ürünler ihracatının büyük bir artış gösterdiğini belirterek, "Son 5 yıl içinde sektör ihracatımız 8,7 milyar dolardan 13,7 milyar dolara yükseldi" dedi. Bakan Bolat, son 21 yılda 36 milyar dolar ihracattan geçen yıl 254 milyar dolara çıkıldığını, bu yıl 256 milyar dolar mal ihracatına ulaşılacağını ve bunun 7,5 katlık bir artış olduğunu kaydetti.