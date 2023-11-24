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Ekonomi

Ulaşıma 250 milyar dolar yatırım yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 20 yılda ulaştırma ve altyapıya güncel değeri 250 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2024 bütçesini sundu.

Mehmet Güney
04:00 - 24/11/2023 الجمعة
Güncelleme: 01:49 - 24/11/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 20 yılda ulaştırma ve altyapıya güncel değeri 250 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ifade etti.Bakan Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2024 bütçesini sundu.

S.GÖKÇEN TAMAM ESENBOĞA’YA 3.PİST

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi’nin 344 kilometre uzunluğa sahip olacağını belirterek, “Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz” dedi. Yozgat ile Bayburt-Gümüşhane havalimanının 2025 yılı içerisinde hizmete açılacağını, Trabzon Yeni Havalimanı proje çalışmalarının hızla devam ettiğini anlatan Uraloğlu, “Sabiha Gökçen Havalimanımızın kapasitesini iki katına çıkaracak ikinci pist inşaatını tamamladık. Yakında hizmete alıyoruz” dedi. Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı’ın kapasitesini üçüncü pisti yaparak 30 milyon yolcuya çıkaracaklarını söyledi.

VİZYON PROJESİ KANAL İSTANBUL

Kanal İstanbul konusunda bilgi veren Uraoğlu, “Vizyon projemiz Kanal İstanbul ile birlikte hayata geçecek İstanbul Limanı, Airport City, teknoloji vadisi, akıllı şehirler ve lojistik üsler ile dünyanın yeni lojistik üssü İstanbul olacaktır” açıklamasında bulundu. Uraloğlu, İstanbul Boğazı’ndan sağlanan geçiş gelirinin 185 milyon dolara yükseldiğine dikkat çekti.

ÖZEL İŞ BİRLİKLERİ 42 MİLYAR DOLAR

Bakan Uraloğlu, “Bugüne kadar 42 milyar dolar tutarında kamu- özel iş birliği projesini hayata geçirdik. 6 milyar dolar tutarındaki projelerimizin de yapımı devam etmektedir’’ dedi. Bakan Uraoğlu, Türkiye’deki insansız hava aracı sayısının 70 bin 589’a yükseldiğini belirterek, İHA pilot lisansına sahip kişi sayısının ise 1 milyon 466 bine yükseldiğini kaydetti.



#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Ekonomi
#Abdulkadir Uraloğlu
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