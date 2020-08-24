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Ekonomi Türkiyenin uzay macerası anlatılacak
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Uydu ve uzay ekosistemi 1-2 Eylül’de Global Sat Show’da buluşacak

Türkiye'nin uzay macerası anlatılacak

5. Küresel Uydu ve Uzay Şovu, Global Sat Show, Capital Exhibition tarafından TÜRKSAT, Türkiye Uzay Ajansı, EMEA Uzay Operatörleri Birliği’nin desteğiyle 01-02 Eylül 2020’de online olarak gerçekleştirilecek. Fuarda Türkiye’nin uzay stratejileri de dünyaya anlatılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dünyada yaklaşık 1 trilyon doları bulan bir ekonomik büyüklüğe ulaşan uzay ve uydu ekosisteminin önemi her geçen gün artıyor.

ABD ve İngiltere, startupların uzay savunmalarına verebilecekleri katkıyı belirlemek için 15 firmaya 1 milyon dolarlık katkı sağlayacağını açıkladı. Türkiye’de kendi uydusunu yapmak üzere çalışmalara başlayarak bu alanda ‘Ben de varım’ diyen ülkelerden biri oldu.

İşte tüm bu çalışmaların detayları 1-2 Eylül tarihlerinde online yapılacak, uydu ve uzay teknolojileri için Avrasya’nın en önemli vitrinlerinden biri 5. Küresel Uydu ve Uzay Fuarı- Global Sat Show’da duyurulacak.

Uydu üreticileri ve operatörleri, mekanik ve alet sağlayıcılar, ekipman üreticilerinin de katılacağı serginin endüstriyi çevrimiçi olarak bağlayacağını söyleyen Capital Exhibition CEO’su Hakan Kurt, fuara yüzde 85’i yabancı olmak üzere 16 bin kişinin kayıt yaptırdığını söyledi. Fuar öncesi yapılan basın toplantısında konuşan Kurt, etkinlikte kamuoyuna açık 8 uzmanlaşmış webinar, 2 anahtar konuşmacı oturumu düzenleneceğini, ayrıca sınırlı katılımcıyla 3 özel çalışma toplantısı yapılacağının da altını çizdi. Kurt konuşmasını şöyle sürdürdü:

  • “1 trilyon dolarlık bütçenin yüzde 80’ine hükmeden aktörler fuarda temsil edilecek. Katılımcılar, fuar vesilesiyle ekosisteme erişme şansı yakalayacak. Firmalar arasında 2 bin civarında kayıtlı görüşme programladık.”

Türkiye’nin uzay macerası anlatılacak

Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasıyla Türkiye’nin uzay çalışmalarına yönelik önemli bir adım atıldığını vurgulayan Kurt, fuarda Türkiye’nin uzay stratejilerinin de dünyaya anlatılacağını söyledi. Türksat 5 A ve 5B uydusunun sözleşmesinin 3’üncü fuarda imzalandığını hatırlatan Kurt, “Bu yıl fırlatılacak 5 A uydusunun yer teslimi ve kabiliyetlerini, fırlatma sürecini, uydunun kullanıcılara sağlayacağı avantajları Türksat, Airbus, SpaceX ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, etkinlikte anlatacak” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ise şu açıklamalarda bulundu:

“Gelişen teknolojilerin en fazla fırsat yarattığı alanlardan biri uzay. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu işteki varlığımızı uluslararası platformlarda göstermeye başladık. Global Sat Show’un, yaptığımız çalışmaları paydaşlarımızla paylaşma noktasında önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum.”

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